TTF gewinnen Spitzenspiel gegen Düsseldorf

Die TTF Liebherr Ochsenhausen haben das Spitzenspiel des achten Spieltags in der Tischtennis-Bundesliga gegen Borussia Düsseldorf gewonnen. In der Sporthalle des Johann-Vanotti-Gymnasiums in Ehingen setzten sich die TTF am Sonntag mit 3:1 durch. Im ersten Spiel des Tages bezwang der Ochsenhauser Simon Gauzy Düsseldorfs Anton Källberg in vier Sätzen (11:7, 11:5, 8:11, 11:9). Im Anschluss verlor Hugo Calderano gegen den Düsseldorfer Kristian Karlsson (6:11, 12:10, 7:11, 3:11). Stefan Fegerl brachte die TTF durch einen Sieg gegen Sharath Kamal Achanta erneut in Führung (11:6, 11:4, 11:7). Simon Gauzy brachte den TTF-Sieg dann schließlich unter Dach und Fach. Er bezwang Kristian Karlsson in vier Sätzen (8:11, 11:5, 11:1, 11:9).