TTF gewinnen mit 3:0 in Jülich

In etwas weniger als zwei Stunden haben die TTF Liebherr Ochsenhausen die erste von drei Hürden binnen fünf Tagen gemeistert. Am Freitagabend gab es in der Tischtennis-Bundesliga in Jülich einen glatten 3:0-Sieg.

Hugo Calderano und Simon Gauzy wurden am Freitagabend beim Tabellenvorletzten in Hinblick auf die beiden Spiele am Sonntag im Pokal gegen Neu-Ulm und am Dienstag zu Hause gegen Grünwettersbach geschont. Somit kamen Jakub Dyjas, Stefan Fegerl und Youngster Vladimir Sidorenko zum Einsatz, die ihre Sache gut machten, aber durchaus gefordert waren.

Zwar schien Fegerl gegen Robin Devos zunächst einem sicheren Sieg entgegenzusteuern, doch bei einer 2:0-Satzführung riss der Faden und der Belgier kam gefährlich auf. Im Entscheidungsdurchgang hatte er sein Pulver indes verschossen, sodass Fegerl alles wieder souverän im Griff hatte.

Jakub Dyjas, wesentlich besser konzentriert als gegen Grenzau, zeigte gegen Deni Kozul eine gute Leistung und hatte den Slowenen mit Ausnahme des dritten Satzes gut im Griff. So stand es 2:0 für die TTF zur Pause.

Der 17-jährige Vladimir Sidorenko konnte und sollte gegen den Ex-LMC-Studenten Dennis Klein den Sack zumachen – und das tat er auch. Allerdings sah es zwischenzeitlich gar nicht so gut aus für den Ersten der U21-Weltrangliste, nachdem die Sätze zwei und drei klar an Klein gegangen waren, der in einen Spielrausch zu geraten schien. Doch der junge Russe behielt kühlen Kopf und brachte die Durchgänge vier und fünf noch relativ deutlich nach Hause.

„Es war von Anfang an klar, dass es gegen Jülich kein einfaches Spiel wird, aber alle Jungs haben sich heute super durchgekämpft“, so Trainer Dmitrij Mazunov. „Ich bin zufrieden mit der Mannschaftsleistung.“ Jakub Dyjas, der an Position eins gespielt hatte, war zeigte sich ebenfalls zufrieden. „Deni Kozul ist ein guter Spieler und ich war vor allem in den knappen Situationen mental voll da. Ich freue mich, dass wir dieses wichtige Spiel mit 3:0 gewinnen konnten.“