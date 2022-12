TTF gehen hoch motiviert ins Verfolgerduell

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Und das gilt bei dem eng getakteten Spielplan der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) umso mehr, da die TTF Liebherr Ochsenhausen noch zweimal vor Weihnachten an den Tisch müssen – und jedes Mal sind Topspiele angesagt. Am Freitag (Spielbeginn: 19 Uhr) gastieren die TTF hoch motiviert im Verfolgerduell beim 1. FC Saarbrücken.

Am Montag in Grenzau hat sich die aufgrund des WTT-Turniers in den USA dezimierte TTF-Truppe, die sich gewissermaßen von selbst aufgestellt hat, sehr gut verkauft und den Gegner klar beherrscht. Doch das ist längst Geschichte, denn am Freitagabend gilt es, in Saarbrücken zu bestehen – und das dürfte um einiges schwerer werden, auch wenn Cheftrainer Fu Yong wieder mehr Spieler zur Verfügung stehen werden. Allerdings spielten Shusuke Togami, Samuel Kulczycki und Can Akkuzu im Westerwald so überzeugend, dass jenes Trio zumindest an diesem Abend und mit dieser Inspiration wohl sogar in Saarbrücken etwas hätte reißen können. Und das ist traditionell ein heißes Pflaster für die TTF. „Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann wir da mal gewonnen haben, das muss lange her sein“, sagt denn auch TTF-Präsident Kristijan Pejinovic.

Hinter Düsseldorf scharrt in der Bundesliga ein dreiköpfiges Verfolgerfeld mit den Hufen und rechnet sich weniger die Chance aus, den Ligaprimus noch abzufangen, sondern möchte weiter eifrig Punkte sammeln, um den Abstand auf die Teams auf den Nicht-Play-off-Plätzen zu vergrößern. Gegenwärtig sind es nur zwei Zähler, die man einer weiteren, sogar aus vier Teams bestehenden Verfolgergruppe, voraus ist. Mit jeweils 10:8 Punkten stehen Bremen, Bad Königshofen, Mühlhausen und Grünwettersbach da. Das Trio indes, dass sie auf Distanz halten möchte, wird angeführt vom Tabellenzweiten Ochsenhausen, dahinter finden sich die Teams aus Neu-Ulm und Saarbrücken (alle 12:6 Punkte). Wenn Saarbrücken und die TTF am Freitagabend in der Joachim-Deckarm-Halle die Klingen gekreuzt haben, wird einer von beiden einstweilen ins vordere Tabellenmittelfeld zurückgefallen sein – und die TTF wollen das nicht sein. Zumal sie mit dem Derby gegen den TTC Neu-Ulm am Donnerstag, 22. Dezember, noch ein weiteres Spiel gegen eine Topmannschaft vor der Brust haben.

Beide Partien sind punktemäßig ligarelevant, doch sie stellen zusätzlich noch kleine Generalproben für das Liebherr-Pokal-Final-Four am 8. Januar 2023 dar. Neu-Ulm ist dann in der Ratiopharm-Arena der Halbfinalgegner von Gauzy und Co., auf Saarbrücken könnte man erst in einem möglichen Endspiel treffen.

Aber nun gilt es erst einmal am Freitag im Saarland zu bestehen und den Saarbrücken-Fluch zu brechen. Vor heimischer Kulisse haben die TTF den FCS oft geschlagen, doch auswärts gelang das eben kaum einmal. Wie in der Vorsaison, als sich die TTF in der Dr.-Hans-Liebherr-Halle mit 3:1 behaupten konnten, im Rückrundenpiel an der Saar jedoch mit 0:3 ohne Chance blieben.

Wenn die Saarländer personell aus dem Vollen schöpfen können, wird es schwer für die TTF. Saarbrückens Star ist nicht mehr so sehr der Weltranglisten-14. Patrick Franziska (TTBL-Bilanz: 6:4), sondern eher der sehr stark gewordene 24-jährige Slowene Darko Jorgic (TTBL: 7:1), der nur in Düsseldorf ein Match verloren hat (1:3 gegen Anton Källberg). Jorgic ist aktuell die Nummer zehn in der Weltrangliste. Hinter den beiden stehen der 29-jährige Japaner Jin Takuya (TTBL: 2:2), der 29-jährige Belgier Cedric Nuytinck (TTBL: 1:6) sowie der 24 Jahre alte Tscheche Tomas Polansky (TTBL: 2:3) bereit. Doppel hat der FCS in dieser Saison noch keines verloren, allerdings auch – wie die TTF – erst zwei gespielt.

„Wir haben zum Glück in Grenzau wieder Land sehen dürfen, während Saarbrücken in Düsseldorf einen Dämpfer hinnehmen musste, was bedeutet, dass sie zu Hause alles probieren werden, um gegen uns wieder Land zu gewinnen und Punkte im Hinblick auf die Play-offs einzufahren“, so Kristijan Pejinovic. „Wir werden einfach mal schauen, was so geht. Natürlich wäre es schön, wenn wir dort Punkte mitnehmen könnten, doch wir wissen um Saarbrückens Stärke, gerade in Heimspielen. Das wird am Freitag auf jeden Fall eine interessante Paarung werden. Wir wollen zum Jahresende nochmals alle Kräfte mobilisieren für die beiden wichtigen Spiele in Saarbrücken und gegen Neu-Ulm.“