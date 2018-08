TTF gegen Saarbrücken: Klassiker mit veränderten Vorzeichen

Nach dem Bundesliga-Auftakt mit dem schwer erkämpften 3:2-Sieg der TTF Liebherr Ochsenhausen gegen Grünwettersbach und der Punktspielpause wegen der Czech Open in Olmütz wird die Bundsliga-Runde mit einem Doppelspieltag fortgesetzt. Am Freitag, 31. August, 19 Uhr, empfangen die TTF in der JVG-Halle in Ehingen den 1. FC Saarbrücken, am Sonntag folgt das Gastspiel in Thüringen beim heimstarken Post SV Mühlhausen.

Mit Saarbrücken gastiert eine der deutschen Topmannschaften der vergangenen Jahre in Ehingen. Mit den Saarländern, die zuletzt auch stets in den Play-offs vertreten waren, lieferten sich die TTF viele packende Duelle. Aktuell ist die Mannschaft des FCS nicht so leicht einzuschätzen, da sie am ersten Spieltag spielfrei war und somit erst in Ehingen in den Ligabetrieb 2018/19 einsteigt. Die Mannschaft wurde radikal verjüngt und um den deutschen Nationalspieler Patrick Franziska, inzwischen auf Platz 17 der Weltrangliste vorgerückt und zuletzt auf der World Tour äußerst stark, gebildet. Der Ex-TTF-Profi Tiago Apolonia, Bojan Tokic und Patrick Baum sind nicht mehr dabei, dafür hat Saarbrücken jüngere Spieler mit Perspektive verpflichtet, die aber schon jetzt gutes Bundesligaformat besitzen.

Aus Taiwan holte man mit dem 22-jährigen Liao Cheng-Ting einen Top 50-Spieler an die Saar, der im Juli auf Rang 36 des internationalen Rankings geführt war. Momentan ist er für sein Land bei den Asien-Spielen in Indonesien im Einsatz und es ist fraglich, ob er rechtzeitig zum Bundesliga-Spiel zurück ist. Zwei Jahre jünger als Liao ist dere Slowene Darko Jorgic, von dem ebenfalls einiges erwartet wird. In der vergangenen Saison war Jorgic als Beinahe-Nobody zum Aufsteiger Bad Königshofen gekommen, hatte dort für Furore gesorgt und war auch auf der World Tour erfolgreich. Die Saarländer griffen zu und sicherten sich frühzeitig die Dienste von Jorgic. Aus dem Zweitliga-Team des FCS rückte der 20-jährige Tomas Polansky in den Bundesliga-Kader. Vermutlich wird der Tscheche aber in Ehingen nicht zum Einsatz kommen, da er noch eine Verletzung auskuriert.

Die Saarländer haben eine gute, spielstarke Mannschaft und werden motiviert sein, zumal sie mit Ochsenhausen noch eine Rechnung offen haben – in der vergangenen Saison schalteten die TTF den FCS im Viertelfinale der Champions League in überzeugender Manier aus. Bei Ochsenhausen hofft man auf einen weiteren Erfolg gegen Saarbrücken.

Calderano ist wieder fit

„Wir sind mit einem positiven Ergebnis in die Runde gestartet und ich habe ein gutes Gefühl, auch wenn wir am Freitag und am Sonntag zwei starke Gegner haben werden“, sagt TTF-Cheftrainer Dmitrij Mazunov. „Die Spieler sind gut drauf und alle vier sind fit. Auch Hugo steht wieder zur Verfügung, was wichtig für uns ist und uns zusätzliche Optionen eröffnet.“ Mazunov ist mit den Trainingsleistungen seiner Spieler sehr zufrieden und lobt vor allem Calderano und Gauzy: „Hugo und Simon haben bewusst auf die Czech Open verzichtet und die Zeit genutzt, um bei uns hart und konzentriert zu trainieren.“ Auf das Spiel am Freitag in Ehingen freut sich auch Kristijan Pejionovic. „Es ist ein Bundesliga-Klassiker, auch wenn Saarbrücken im neuen Gewand auftreten wird“, sagt der TTF-Präsident. „Wir haben uns ja gegen Grünwettersbach recht schwer getan und am Freitag werden wir wohl auch ein heißes Spiel erleben. Saarbrücken hat Qualität und will, wie wir auch, in die Play-offs. Dennoch bin ich zuversichtlich, dass wir die beiden Punkte holen werden.“