TTF gegen Aufsteiger unter Druck

Es geht Schlag auf Schlag in der Tischtennis-Bundesliga. Nur zwei Tage nach dem 15. steht bereits der 16. Spieltag ins Haus. Die TTF Liebherr Ochsenhausen empfangen mit Aufsteiger TSV Bad Königshofen ein Team, das schon jetzt alle Erwartungen übererfüllt und folglich ohne jeden Druck aufspielen kann (Dienstag, 19.30 Uhr). Anders die Oberschwaben, die nach der bitteren 1:3-Niederlage am Sonntag beim ASV Grünwettersbach nicht erneut verlieren dürfen, um nicht den Weg in Richtung Play-offs wieder zu verlassen.

Gegen Grünwettersbach war deutlich mehr drin für die TTF, doch man nutzte seine Chancen einfach nicht. Tragische Figur war am Ende Hugo Calderano, der gegen Masataka Morizono mit 9:5 im Entscheidungssatz führte und dann keinen Punkt mehr machte. TTF-Präsident Kristijan Pejinovic stellte fest: „Wir waren heute einfach ziemlich schlecht.“

Die Oberschwaben waren aber auch mit einem Handikap nach Baden gereist, von fünf Spielern standen nur drei zur Verfügung: Jakub Dyjas und Yuto Muramatsu mussten mit einer Grippe das Bett hüten. Dafür feierte Simon Gauzy sein Comeback. Gegen Morizono war aber zu sehen, dass der Weltranglisten-Neunte noch ein gutes Stück von seiner Bestform entfernt ist. Drei Sätze war der 23-Jährige mit dem flinken Japaner auf Augenhöhe, doch im vierten Durchgang lief nichts mehr bei ihm zusammen. „Simon braucht jetzt wieder Einsätze, um zu alter Form zu kommen“, so Pejinovic. „Seine Bewegungen waren noch nicht rund, dennoch hatte er eine Siegchance gegen Morizono. Aber er hat Satzbälle im ersten und zweiten Satz vergeben, was sich am Ende gerächt hat.“ Während Hugo Calderano zwischenzeitlich durch einen 3:0-Erfolg gegen Ricardo Walther hatte ausgleichen können, verlor Joao Geraldo gegen Dang Qiu in fünf Sätzen.

Riesenchance verpasste

Durch die Niederlage gegen Grünwettersbach verpassten die TTF eine Riesenchance in Sachen Play-offs und fielen auf den vierten Platz zurück. Vor dem Fünften Bremen steht Ochsenhausen nun lediglich wegen des besseren Spielverhältnisses. Die restlichen drei Partien müssen nun gewonnen werden. „Wir haben immer noch ein leichteres Restprogramm als die Konkurrenten und sind schon noch auf Kurs“, so Pejinovic. „Es sollte jetzt aber nichts mehr danebengehen.“

Für das Heimspiel am Dienstag gegen Bad Königshofen hofft der TTF-Präsident, dass bis dahin wenigstens einer der beiden Grippe-Patienten wieder zur Verfügung steht. Bad Königshofen ist Achter mit 10:20 Punkte – und das ist weit besser als vor Saisonbeginn alle Experten geglaubt haben. Der Aufsteiger war als absoluter Underdog in die Saison gestartet, dem eigentlich alle nur den letzten Tabellenplatz zugetraut hatten. Bad Königshofen feierte aber bisher zwei Siege gegen Grenzau, jeweils einen gegen Mühlhausen und Grünwettersbach sowie einen 3:2-Erfolg bei Rekordmeister Düsseldorf. Es gibt also keinen Grund, diese Truppe auf die leichte Schulter zu nehmen.

Die sehr junge Mannschaft der Unterfranken – noch jünger als das TTF-Team – wird von dem 19-jährigen Slowenen Darko Jorgic angeführt, der eine tolle Saison spielt und namhafte Gegner geschlagen hat. Die Kehrseite der Medaille: Saarbrücken sicherte sich die Dienste des Megatalents für die kommende Saison. Der kleine Japaner Mizuki Oikawa ist international überaus präsent und führt seit zwei Monaten sogar die U21-Weltrangliste an. Mit Kilian Ort steht ein junger deutscher Nationalspieler im Kader, bei dem es bislang nicht optimal lief, der aber im Zweifelsfall von dem Kroaten Filip Zeljko gut vertreten wird.

TTF-Sieg im Hinrundenspiel

Im Hinrundenspiel im November vergangenen Jahres behielten die TTF aber das Heft in der Hand und gewannen auswärts vor 700 TSV-Fans mit 3:0. Allerdings waren einige Matches recht eng, so der Sieg Calderanos über Oikawa (3:1) und der Erfolg von Jakub Dyjas gegen Jorgic (3:2). Sollte sich das so oder ähnlich wiederholen lassen, wäre wohl jeder in Ochsenhausen mehr als zufrieden.