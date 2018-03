Jetzt gilt es für die TTF Liebherr Ochsenhausen. Im ersten Halbfinalspiel der Tischtennis-Champions-League empfangen die Oberschwaben den deutschen Rekordmeister und mehrfachen Sieger der europäischen Königsklasse, Borussia Düsseldorf (Freitag, 19 Uhr, Dr.-Hans-Liebherr-Halle). Für beide Teams geht es um die bestmögliche Ausgangsposition für das Rückspiel am Freitag, 6. April, im Düsseldorfer Tischtenniszentrum.

Düsseldorf tritt als Favorit in Ochsenhausen an. Im TTF-Lager herrscht dennoch Optimismus. „Wir haben unsere Chance. Wir haben viele Spiele gegen Düsseldorf gemacht. Ich denke sie mögen uns nicht als Gegner“, sagt TTF-Cheftrainer Dubravko Skoric. „Wir müssen fokussiert sein und viel Willen zeigen. Düsseldorf ist schlagbar. Das haben wir in der Vergangenheit gezeigt.“ Zuletzt waren die TTF im Rückrundenspiel in der Bundesliga nah dran, die Borussia zu bezwingen. Nach der 0:3-Niederlage in der Hinrundenpartie, als die Ochsenhauser so gut wie gar nichts entgegenzusetzen hatten, unterlagen die TTF im Januar dieses Jahres knapp mit 2:3 und konnten dabei klare Siegchancen nicht nutzen.

Premiere für alle TTF-Profis

Eng ging es auch im Vorjahr in der Champions League zu, als die Ochsenhauser knapp am deutschen Rekordmeister scheiterten (3:2/1:3). Das war im Viertelfinale, nun treffen beide Teams im Halbfinale aufeinander. Dort standen die TTF zuletzt vor acht Jahren und schieden gegen Charleroi aus. Für alle aktuellen TTF-Profis ist es das erste Mal, dass sie ein Halbfinale in der europäischen Königsklasse bestreiten werden. „Alle Spieler sind heiß auf das Spiel, aber auch cool. Es ist ein besonderes Spiel für alle“, sagt Ochsenhausens Sportmanager Daniel Zwickl. „Die Jungs haben sich das Halbfinale verdient. Alle fünf waren in der Champions League involviert und sollen es auch genießen.“

Wer am Freitag spielen wird, ließ TTF-Cheftrainer Skoric am Mittwoch bei einer Pressekonferenz größtenteils noch offen. „Das beste Team wird spielen. Wir können Düsseldorf mit der Aufstellung nicht überraschen. Beide Teams kennen einander“, sagte er und ließ nur durchblicken, dass Simon Gauzy zum Einsatz kommen wird. Zu erwarten ist, dass der bei den Katar Open überragend auftrumpfende Hugo Calderano am Freitag spielt. Dort schlug er unter anderem auch Düsseldorfs Nummer eins, den Weltranglistenersten Timo Boll. Das Team am Freitag komplettieren dürfte Jakub Dyjas, der sich zuletzt ebenso in sehr guter Form präsentierte. „Alle haben gut trainiert. Wir sind fit zu kämpfen“, so Skoric, der Düsseldorf als eines der besten Teams der Welt bezeichnet. „Timo Boll spielt immer stark. Er macht auch die anderen Spieler besser. Stefan Fegerl hat viel Erfahrung.“ Anton Källberg sei ein junger Spieler, der immer mit viel Risiko spielt. Kristian Karlsson sei ein guter Spieler, einer der alten schwedischen Schule. „Wir haben Respekt vor dem Gegner. Aber wir sind auch stark genug“, so Skoric. „Es ist das Ziel, das Spiel zu gewinnen.“

Dabei setzen die Ochsenhauser auch auf die Unterstützung der Zuschauer. „Wir benötigen jede einzelne Stimme und jegliche Unterstützung, um unser Team in den wichtigen Momenten anzupeitschen“, so TTF-Präsident Kristijan Pejinovic, der mit einem ausverkauften Haus rechnet. Medial stößt das Halbfinalspiel in Ochsenhausen auf großes Interesse. Eine TV-Produktion wird in der Halle sein und die Partie live in 70 Länder übertragen.

Besitzer der SZ-Abokarte und eine Begleitperson erhalten gegen Vorlage einen Euro Rabatt auf den normalen Eintrittspreis beim Halbfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen den TTF und Düsseldorf. Einen Livestream der Begegnungen finden Sie auf Laola1.tv.