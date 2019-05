Double-Feier ohne TTF-Spieler: Die Double-Mannschaft der TTF Liebherr Ochsenhausen konnte bei der Feier in Ochsenhausen nicht mit dabei sein. Simon Gauzy, Hugo Calderano und Jakub Dyjas – Backup Jang Woojin stand nicht im Aufgebot in der Fraport-Arena – waren am Samstag in Frankfurt geblieben. „Am Sonntag um 13 Uhr geht der Flieger nach Chengdu und dann weiter nach Shenzhen zu den China Open. Da müssen sie dabei sein, um Weltranglistenpunkte für die Setzliste der Olympischen Spiele 2020 in Tokio zu sammeln“, erläuterte TTF-Teamleiter Manuel Pfender den Hintergrund. „Die Jungs werden aber sicher auch noch das eine oder andere Bierchen auf das Double getrunken haben.“ Stefan Fegerl legte derweil noch einen Zwischenstopp bei seiner Familie in Wien ein, um von dort aus die Reise nach China in Angriff zu nehmen. Cheftrainer Dmitrij Mazunov fand es schade, dass die Spieler nicht mitfeiern konnten. „Wir müssen es aber einfach akzeptieren, dass die Spieler jetzt von Turnier zu Turnier springen müssen, um Weltranglistenpunkte zu sammeln“, sagte der 48-Jährige. „Wir werden aber sicher noch eine gemeinsame Meisterfeier nachholen.“