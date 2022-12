TTF fahren souveränen Auswärtssieg ein

Die TTF Liebherr Ochsenhausen haben sich nach der unnötigen Niederlage in Grünwettersbach einiges vorgenommen gehabt für die Partie des neunten Spieltags in der Tischtennis-Bundesliga in Grenzau. Und genau das setzten sie auch um. Sie legte einen souveränem Auftritt hin und ließen den Westerwäldern beim 3:0 keine echte Chance.

Die Oberschwaben schoben sich durch den Sieg mit nun 12:6 Punkten wieder auf den zweiten Tabellenplatz vor und führen eine Gruppe von drei punktgleichen Mannschaften an, die – hinter dem unangefochtenen Ligaprimus Düsseldorf – derzeit die besten Chancen auf die Play-off-Teilnahme besitzen. Neu-Ulm und Saarbrücken, am kommenden Freitag im Saarland der nächste Gegner der TTF, zählen noch zu dem Trio.

Vor der spärlichen Kulisse von 120 Zuschauern kam es in Grenzau gleich zu Anfang zu dem brisanten Duell zwischen den jungen Polen Maciej Kubik und Samuel Kulczycki. Beide sind befreundet und spielen seit Jahren sehr erfolgreich zusammen Doppel. Kulczycki zeigte sich äußerst professionell, fightete und spielte bissig, und konnte dabei ausblenden, dass sein Lieblings-Trainingspartner auf der anderen Seite des Tisches stand. Seinem Gegner, in dieser Saison von den TTF an Grenzau ausgeliehen, gelang das nicht so gut. Kulczycki siegte letztlich in vier Sätzen.

Nun war der 21-jährige Top-Japaner Shunsuke Togami in seinem zweiten Punktspieleinsatz für die TTF dran. In Grünwettersbach hatte der Weltranglisten-46. noch reichlich Nervosität gezeigt. In Grenzau wirkte er aber äußerst souverän und deklassierte den sonst so starken Taiwaner Feng Yi-Hsin nahezu in drei Sätzen. Feng, der wie Kubik gerade erst von der Jugend-WM in Tunis zurückgekehrt war, die den beiden insgesamt dreimal Edelmetall bescherte, fand kein Rezept gegen die „Killer-Rückhand“ des Ochsenhausersers. „Ich war auch heute zu Anfang nervös“, bekundete Togami nach der Partie. „Doch ich habe dann gut in mein Spiel hineingefunden und konnte meine beste Waffe, die Rückhand, immer wieder einsetzen. Das war nach meinem Gefühl schon recht gut, wie ich heute gespielt habe, aber 100 Prozent waren es noch nicht, vielleicht aber 90.“ 2:0 hieß es damit zur Pause für die TTF.

Im Anschluss entwickelte sich ein sehr enges, umkämpftes Match zwischen Patrick Baum und Can Akkuzu. Zwar gewann der Franzose den ersten Satz in der Verlängerung, musste aber die nächsten beiden Durchgänge dem 35-jährigen Linkshänder aus Worms überlassen. Akkuzu blieb aber dran und sicherte sich die Sätze vier und fünf, sodass der glatte und hochverdiente TTF-Erfolg in trockenen Tüchern war. „Wir hatten vorher mit einem schweren Spiel und einem starken Gegner gerechnet und so war es dann ja auch“, sagte Akkuzu. „Es war schon ein harter Fight. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute die Punkte mitgenommen haben und ich auch etwas dazu beitragen konnte. Samuel und Shunsuke haben wirklich sehr gut gespielt. Wenn wir diese Form nach Saarbrücken mitnehmen, ist auch da etwas für uns drin.“

„Das war sensationell, alle drei Jungs haben heute top gespielt. Wir haben uns das aber auch durch besonders hartes, intensives Training in der letzten Woche erarbeitet“, sagte TTF-Cheftrainer Fu Yong. „Jetzt hoffen wir natürlich, dass wir in Saarbrücken an die Leistung anknüpfen können.“

„Ein 3:0 ist eben ein 3:0“, bilanzierte TTF-Präsident Kristijan Pejinovic. „Es hat sich wieder als Vorteil erwiesen, dass wir sechs Spieler im Kader haben. Und unsere ,B-Mannschaft‘ hat gezeigt, dass sie eben keine ,B-Mannschaft‘ ist und den anderen in nichts nachsteht, was mich besonders gefreut hat.“