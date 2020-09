TTF fahren als Favorit nach Grenzau

Ochsenhausen (sz) - Eine interessante Aufgabe erwartet die TTF Liebherr Ochsenhausen am zweiten Spieltag der Tischtennis-Bundesliga. Nach dem 3:1-Auftaktsieg gegen Meister Saarbrücken gastieren die TTF am Sonntag, 15 Uhr, beim TTC Zugbrücke Grenzau. „Wir haben ein gutes Team und reisen sicherlich als Favorit nach Grenzau“, sagt TTF-Spieler Simon Gauzy.

Der Traditionsklub aus dem rheinischen Westerwald – zu Topzeiten zwischen 1987 und 2002 sechs Mal Deutscher Meister – hat in den vergangenen Jahren kleinere Brötchen gebacken, finanziell abgespeckt und war, mit jungen Mannschaften angetreten, meist schon mit dem Klassenerhalt zufrieden. So auch in der zurückliegenden Saison, als der TTC als Elfter über die Ziellinie kam und nur Jülich als Tabellenschlusslicht absteigen musste.

Zur neuen Saison hat Grenzau abermals einen personellen Umbruch vollzogen. Mit Kanak Jha ist der beste Spieler zu den TTF gestoßen, für ihn wird es natürlich ein besonderes Match am Sonntag. Von der „alten“ Besetzung ist nur der aus Griechenland stammende Jugendeuropameister von 2019, Ioannis Sgouropoulos, im Brexbachtal geblieben, der die TTF-Spieler genau kennt, da er in Ochsenhausen lebt und trainiert. Aus Saarbrücken kam der talentierte Rumäne Cristian Pletea nach Grenzau, mit 20 Jahren ebenso jung wie Sgouropoulos, aus Jülich der belgische Linkshänder Robin Devos, der mit seinen 26 Jahren schon einiges an internationaler Erfahrung in die Waagschale werfen kann.

Einen überraschenden Transfercoup landeten die Westerwälder mit der Verpflichtung des als Leitwolf gedachten Aleksandar Karakasevic. Der 44-jährige Linkshänder aus Serbien – zuletzt nun noch in der dritten Liga aktiv – hat im Lauf seiner Karriere schon für diverse Bundesligisten aufgeschlagen. Seine beste Zeit verbrachte er in Plüderhausen, wo er als „King Kara“ das Idol der Fans war. Karakasevic ist seit gefühlten Urzeiten im „Geschäft“ und einer der Spieler mit der besten Hand im internationalen Profitischtennis. Technisch ist es bisweilen genial, was er am Tisch zustande bringt, doch mental kann er nicht immer überzeugen und verliert an schwachen Tagen nicht selten den Faden. Eine Bereicherung für die Liga ist er in jedem Fall noch immer. Mit dem 31-jährigen Colin Heow haben die Westerwälder zudem einen ganz jungen, ambitionierten Trainer: den jüngsten in der gesamten Bundesliga.

Die TTF Liebherr Ochsenhausen gehen ihrerseits die Auswärtsaufgabe optimistisch an. Alle Spieler sind fit, sodass der Cheftrainer personell aus dem Vollen schöpfen kann. „Nach unserem tollen Auftakt gegen Saarbrücken möchten wir den Schwung mit nach Grenzau nehmen und dort an unsere Leistung anknüpfen“, sagt der Ochsenhauser Trainer Fu Yong. TTF-Präsident Kristijan Pejinovic bekräftigt, dass Ochsenhausen seiner Favoritenrolle gerecht werden möchte. „Dazu müssen wir aber wieder hochkonzentriert ins Spiel gehen. Wir werden den Gegner keineswegs auf die leichte Schulter nehmen.“