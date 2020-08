Modus und Termine: Die zehn Mannschaften der 2. Bundesliga sowie sechs Vereine der 3. Bundesligen ermitteln in der Pokal-Vorrunde am 5. und 6. September in vier Gruppen die jeweiligen Sieger, die sich für das Achtelfinale am 4. Oktober qualifizieren. Dort steigen die Bundesliga-Vereine in den Wettbewerb ein. Das Viertelfinale ist für das Wochenende 31. Oktober/1. November angesetzt. Dann entscheidet sich, wer in das Pokal-Finale einzieht, das Anfang 2021 als Final-Four-Event mit zwei Halbfinals und einem Finale ausgetragen wird.

Das Achtelfinale in der Übersicht: Borussia Düsseldorf – TSV Bad Königshofen, 1. FC Saarbrücken – TTC Neu-Ulm, Sieger Vorrundengruppe 1 – TTC Zugbrücke Grenzau, Sieger Vorrundengruppe 4 – Post SV Mühlhausen, Sieger Vorrundengruppe 2 – ASV Grünwettersbach, Sieger Vorrundengruppe 3 – TTC OE Bad Homburg, SV Werder Bremen – TTC Schwalbe Bergneustadt, TTF Liebherr Ochsenhausen – TTC Rhönsprudel Fulda-Maberzell (alle Spiele sind für den 4. Oktober terminiert).