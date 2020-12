TTF empfangen den Tabellenzweiten

Nach der coronabedingten Absage des ursprünglich für Freitagabend angesetzten Nachholspiels in der Tischtennis-Bundesliga in Mühlhausen hoffen die TTF Liebherr Ochsenhausen wenigstens am Sonntag (Spielbeginn: 15 Uhr) in der Dr.-Hans-Liebherr-Halle gegen den Tabellenzweiten Bergneustadt aufschlagen zu können. Das Ziel: Zwei weitere Punkte, auch wenn der Gegner hochkarätig ist. Ganz sicher ist die Austragung noch nicht, da auch ein Spieler der „Schwalben“ Kontakt mit der Mühlhauser „Kontaktperson“ hatte.

Wenn gespielt wird, ist ein Duell um die Play-off-Plätze zu erwarten. Die erst einmal bezwungenen Oberschwaben treffen auf einen Gegner der 12:4 Punkte auf dem Konto hat. Mit dem deutschen Nationalspieler Benedikt Duda, der mit einer 9:4-Bilanz notiert ist, haben die „Schwalben“ einen sehr starken Spitzenspieler. Der 26-Jährige ist aktuell die Nummer 38 der Weltrangliste (WRL). Ihm zur Seite steht der mit Abstand beste Spanier Alvaro Robles (WRL: 63). Ferner zählt Ecuadors Nummer eins Alberto Mino (WRL: 77) zum Kader. Neu im Team ist Stefan Fegerl (WRL: 87), der in der Vorsaison noch für die TTF aufgeschlagen hat.

Am Sonntag kann Ochsenhausens Cheftrainer Fu Yong personell aus dem Vollen schöpfen. Hugo Calderano, Simon Gauzy, Kanak Jha, Samuel Kulczycki und Maciej Kubik sind heiß auf das Match. „Die Schwalben haben bisher eine tolle Saison gespielt und ich erwarte ein ganz enges Spiel“, sagt Fu Yong. „Ich bin mit der Arbeit unserer Jungs zuletzt im Training sehr zufrieden und wir gehen selbstbewusst in das Spiel am Sonntag.“