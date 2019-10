TTF empfangen den Tabellenzweiten

Vier Partien in Folge haben die TTF Liebherr Ochsenhausen in der Tischtennis-Bundesliga gewonnen. Inklusive Pokal-Wettbewerb hat man sogar die letzten fünf Partien siegreich gestalten können. Am Wochenende könnte man diese Bilanz auf fünf beziehungsweise, wettbewerbsübergreifend, sieben Erfolge in Serie ausbauen, doch wollen richtig starke Gegner genau dies verhindern. Am Freitagabend gastiert der Tabellenzweite TSV Bad Königshofen in Ehingen (19 Uhr), am Sonntag steigt an gleicher Stelle das Pokal-Viertelfinale gegen Mühlhausen.

Seitdem man Bastian Steger als neuen Spitzenspieler ins Team geholt hat, haben es die Gegner mit einem anderen TSV Bad Königshofen zu tun als zuvor. Der Ex-Bremer und Ex-Saarbrücker hat mit 38 Jahren immer noch die nötige Qualität, um in der Bundesliga als Leitwolf voranzugehen und hoch positive Bilanzen zu erspielen. Mit dem Japaner Mitsuki Oikawa an Position zwei und dem deutschen Nationalspieler Kilian Ort an drei muss man diese Truppe erst einmal schlagen. Allerdings fiel Ort in den vergangenen drei Partien verletzt aus, so dass Filip Zeljko ins Team rückte, der nicht an die Spielstärke der anderen drei Akteure herankommt.

Fest steht: Es kommt eine richtig schwierige Aufgabe auf die TTF zu. Nicht von ungefähr reist der Gegner mit einer Bilanz von 10:2 Punkten an und gehört damit aktuell gemeinsam mit Saarbrücken und Düsseldorf zur dreiköpfigen Liga-Spitzengruppe.

Titelverteidiger ist in Lauerstellung

Der Titelverteidiger ist mit 8:4 Zählern in Lauerstellung und würde gerne am Freitag mit dem TSV gleichziehen. Cheftrainer Dmitrij Mazunov hat fünf auf ihren Einsatz brennende Spieler zur Verfügung, von denen vier bei den German Open ihre ansprechende Form unter Beweis gestellt haben. In Bremen besiegte Hugo Calderano den starken Dänen Jonathan Groth in der ersten Hauptrunde mit 4:2, musste aber im Achtelfinale ein unglückliches 3:4 gegen den Chinesen Yan An nach einer 3:1-Satzführung hinnehmen. Simon Gauzy hatte Lospech und traf bereits in Runde eins auf den Weltranglisten-Ersten Xu Xin – der Franzose unterlag mit 1:4. In der Qualifikation hatte Gauzy unter anderem Siege gegen Grünwettersbachs deutschen Nationalspieler Qiu Dang (4:3) und Mülhausens Bundesligaprofi Steffen Mengel (4:0) erzielt. Auch Jakub Dyjas spielte eine ansehnliche Qualifikation und schied dort in der dritten Runde gegen den chinesischen Swedish-Open-Sieger Wang Chuqin nach guter Gegenwehr in sechs Durchgängen aus. Stefan Fegerl schließlich schaffte es in der Qualifikation von Bremen bis in Runde vier und schaltete auf dem Weg dorthin unter anderem den Top-Kroaten Andrej Gacina aus. Dann scheiterte der Österreicher allerdings an Weißrusslands Tischtennis-Ikone Vladimir Samsonov.

„Bad Königshofen ist die Überraschungsmannschaft der Saison“, meint TTF-Cheftrainer Dmitrij Mazunov. „Das Team hat bisher einen Lauf und steht nicht unverdient auf Platz zwei der Tabelle. Wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen, um nach Punkten zu Bad Königshofen aufzuschließen.“