TTF-Duo steht im Viertelfinale

Simon Gauzy und Jang Woojin vom Tischtennis-Bundesligisten TTF Liebherr Ochsenhausen haben bei der Tischtennis-WM in Budapest das Viertelfinale erreicht. Dort trifft der Franzose nun am Freitag auf den Schweden Mattias Falck. Jang Woojin bekommt es mit seinem südkoranischen Landsmann An Jaehyun zu tun. Hugo Calderano schied derweil im Achtelfinale aus. Jakub Dyjas und Stefan Fegerl ereilte das Aus früher.

Simon Gauzy hatte im Achtelfinale dem slowakischen Abwehrspieler Wang Yang nicht den Hauch einer Chance gelassen. Nach einem glatten 11:0 im ersten Satz diktierte der Franzose das Spiel auch in den folgenden Durchgängen teilweise nach Belieben und zog völlig ungefährdet ins Viertelfinale ein. Sein nächster Gegner, der zukünftige Bremer Mattias Falck, überzeugte mit einem am Ende souveränen 4:1-Erfolg gegen den Südkoreaner Lee Sangsu.

Dicke Überraschung

In der Runde zuvor hatte Gauzy für eine dicke Überraschung gesorgt und den an Position zwei gesetzten Chinesen Xu Xin aus dem Turnier geworfen – es war einer der größten Turniererfolge in der bisherigen Karriere des 24-jährigen Franzosen. Hatte Gauzy international ein eher bescheidenes Jahr mit durchwachsenen Ergebnissen hinter sich, wodurch er bis auf Weltranglistenplatz 34 zurückgefallen war, spielt er nun in Budapest umso stärker. Seine asiatischen Gegner bei der WM wurden immer besser – Gauzy auch. Zunächst wurde der Nordkoreaner Ham Yu Song besiegt (4:1), dann der Südkoreaner Park Ganghyeon (4:2) und am Mittwochnachmittag schließlich der Weltranglisten-Zweite Xu Xin. Auch nach einem 1:2-Satzrückstand ließ Gauzy gegen einen der großen Favoriten auf WM-Gold nicht locker und brachte das Match am Ende mit 4:2 (11:8, 6:11, 11:13, 11:6, 11:9, 11:9) nach Hause. „Das ist ein fantastischer Sieg“, sagte Gauzy danach. „Ich bin so glücklich, einen derart herausragenden Spieler geschlagen zu haben.“ TTF-Präsident Kristijan Pejinovic, der in den vergangenen Wochen wiederholt betont hatte, dass Gauzy wieder auf einem guten Weg zurück in die oberen Regionen der Weltrangliste sei, erlebte das mitreißende Match live in der Halle. „Verdient und endlich wieder auf dem Weg zu seiner alten Spur“, lautete sein Fazit.

Der Südkoreaner Jang Woojin war durch drei souveräne Siege ins Achtelfinale eingezogen und hätte dort am Donnerstag gegen Deutschlands Tischtennis-Ikone Timo Boll spielen müssen. Doch der Deutsche sagte das Match kurzfristig wegen Fiebers ab, sodass Jang kampflos ins Viertelfinale am Freitag einzog.

Hugo Calderano hatte gegen Grünwettersbachs Inder Sathiyan Gnanasekaran in der dritten Hauptrunde – zuvor schaltete der Brasilianer den Argentinier Horacio Cifuentes und den Japaner Kazuhiro Yoshimura aus – nicht allzu viel Mühe und gewann mit 11:6, 11:3, 11:9 und 11:9. Im Achtelfinale musste sich der Weltranglisten-Siebte dann nach einem gutem Start dem übermächtigen Titelverteidiger Ma Long aus China geschlagen geben (1:4).

Nicht schlecht gespielt hatten die zwei weiteren TTF-Profis Jakub Dyjas und Stefan Fegerl. Dyjas besiegte mit dem Russen Alexander Shibaev und dem Schweden Kriastian Karlsson zwei europäische Topspieler, bevor er in der dritten Runde dem Weltklasse-Japaner Koki Niwa in fünf Sätzen unterlag. Fegerl fand in der zweiten Runde Xu Xin seinen Meister, den Simon Gauzy dann am Mittwoch das Fürchten lehrte.