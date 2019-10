TTF drehen schwieriges Spiel

3:0-Sieg in der Bundesliga gegen den TSV Bad Königshofen, 3:0-Sieg im Pokal-Viertelfinale gegen den Post SV Mühlhausen: Die TTF Liebherr Ochsenhausen haben innerhalb drei Tagen zwei Siege eingefahren.

Teil eins des „Wochenendes der Wahrheit“ haben die TTF Liebherr Ochsenhausen am Freitagabend vor knapp 300 Fans in Ehingen gut gemeistert. Allerdings hatte man bald drei Stunden zu kämpfen, bis der bisherige Tabellenzweite Bad Königshofen im Bundesligaspiel des siebten Spieltags mit 3:2 in die Schranken gewiesen war. Mit nunmehr 10:4 Punkten haben die Oberschwaben nach dem fünften Ligasieg in Folge zur Spitzengruppe aufgeschlossen und sind aktuell Tabellenfünfter. Die TTF hatten in Sachen Aufstellung etwas experimentiert. So kam der 17-jährige Vladimir Sidorenko zu seinem dritten Bundesligaeinsatz.

Den Auftakt machte Hugo Calderano gegen Filip Zeljko, der aus taktischen Gründen von den Unterfranken an Position zwei aufgestellt worden war. Wer nun dachte, dass der Weltranglisten-Sechste, der natürlich haushoher Favorit war, den Königshofener Kroaten, der zurzeit den verletzten Kilian Ort vertritt, vom Tisch fegen würde, sah sich getäuscht. Zeljko gab alles und luchste dem TTF-Brasilianer tatsächlich zwei Sätze ab. Erst im Entscheidungsdurchgang hatte Calderano alles im Griff.

Stefan Fegerl hatte keinen guten Tag erwischt. Gegen Bastian Steger, der auch mit 38 Jahren weiter auf sehr hohem Niveau spielt, hatte der Österreicher keine echte Chance. Nun musste Youngster Sidorenko gegen den klar favorisierten Japaner Mizuki Oikawa ran und präsentierte sich stark, konnte aber in keinem der drei Sätze seine Führung ins Ziel bringen und unterlag mit 9:11, 11:13 und 9:11.

Beim 1:2-Zwischenstand schien auch eine Niederlage der TTF möglich, doch das Team bäumte sich auf. Zunächst ließ Calderano, der wieder einmal gegen einen starken Gegner mächtig zulegte, Steger keine Chance, sodass es zum entscheidenden fünften Match des Abends kam. Und da zeigten Stefan Fegerl und Vladimir Sidorenko bei ihrer Doppel-Premiere, wie gut sie harmonieren. Die Ochsenhauser Rechts-Links-Kombination hatte ihre Gegner Oikawa/Zeljko jederzeit im Griff und siegte ungefährdet mit 11:7, 11:7 und 11:6.

„Insgesamt war es ein schweres Spiel auf gutem Niveau“, so das Fazit von Kristijan Pejinovic. Zum Einsatz Sidorenkos stellte der TTF-Präsident fest: „Es freut mich für Vladimir, dass er im Doppel seinen Punkt doch noch machen konnte. Im Einzel hatte er gegen einen Topmann wie Oikawa Pech. Er hatte in jedem Satz geführt und auch sein Potenzial gezeigt, doch die Sätze gingen alle unglücklich verloren. Er sollte spielen und Praxis sammeln, nur so kommt er weiter und so verschafft er sich auch Respekt. Im Doppel haben dann beide toll gespielt – auch Stefan konnte seine schwache Leistung vom Einzel vergessen machen.“

In der Bundesliga sind die TTF Liebherr Ochsenhausen wieder am Sonntag, 27. Oktober, gefordert. Dann geht es zum punktgleichen Tabellennachbarn TTC Schwalbe Bergneustadt.