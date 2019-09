TTF bezwingen Grenzau

Aufatmen bei den TTF Liebherr Ochsenhausen. Nach zwei Niederlagen zu Saisonbeginn erkämpfte sich der Titelverteidiger in der Tischtennis-Bundesliga im Heimspiel in Ehingen einen 3:1-Sieg gegen den TTC Zugbrücke Grenzau. Dabei hatte Ochsenhausen aber deutlich mehr Mühe mit den Westerwäldern als gedacht. Insbesondere Anders Lind machte den Tischtennisfreunden das Leben schwer: Gegen Jakub Dyjas setzte sich der 20 Jahre alte Däne mit 3:1 durch, gegen Hugo Calderano führte er 1:0, ehe der Brasilianer mit 3:1 alles klarmachte zugunsten Ochsenhausens. Die Ergebnisse in der Übersicht: Hugo Calderano – Kanak Jha 3:0 (12:10, 11:9, 11:9), Jakub Dyjas – Anders Lind 1:3 (11:13, 11:9, 10:12, 5:11), Simon Gauzy – Mihai Bobocica 3:2 (10:12, 14:12, 11:5, 8:11, 11:8), Hugo Calderano – Anders Lind 3:1 (10:12, 11:3, 11:6, 11:6).