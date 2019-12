Die TTF Liebherr Ochsenhausen haben sich in der Tischtennis-Bundesliga am Sonntag überraschend deutlich mit 3:0 beim ASV Grünwettersbach durchgesetzt. Insbesondere Jakub Dyjas durfte sich nach dem Spiel beglückwünschen lassen.

Auf Position drei aufgeboten, lag der Dyjas nach 8:11 und 2:11 bereits mit 0:2-Sätzen gegen Wang Xi hinten, kämpfte sich jedoch zurück in die Partie. Mit 11:9, 11:8 und 11:9 finalisierte der Pole letztlich den Sieg Ochsenhausens. „Die Jungs haben toll gekämpft und das sehr gut gemacht“, lobte Simon Gauzy im Anschluss. „Mein Spiel war vielleicht etwas leichter als das der Mitspieler.“ Gauzy nämlich hatte im zweiten Einzel mit 3:0 (11:7, 11:5, 11:3) kurzen Prozess mit Tobias Rasmussen gemacht. Zuvor hatte sich Stefan Fegerl nach vier engen Sätzen ein 3:1 (9:11, 11:9, 12:10, 11:9) gegen Dang Qiu gesichert. Während Ochsenhausen mit 24:8 Punkten auf Platz drei steht, ist Grünwettersbach mit 16:16 Punkten Siebter. Am 4. Januar spielt Grünwettersbach im Pokal-Halbfinale gegen Saarbrücken, im Parallelspiel trifft Ochsenhausen auf Düsseldorf – es könnte also zu einem Wiedersehen mit den TTF im Finale kommen.