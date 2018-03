TTF bestreiten Halbfinal-Rückspiel am 6. April

Der Europäische Tischtennisverband (ETTU) hat den Termin fürs Halbfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen dem deutschen Rekordmeister Borussia Düsseldorf und den TTF Liebherr Ochsenhausen festgelegt. Die Partie findet am Freitag, 6. April (19 Uhr), in Düsseldorf statt. Das Hinspiel in der Dr.-Hans-Liebherr-Halle in Ochsenhausen steigt am Freitag, 16. März (19 Uhr/SZ berichtete).

Im zweiten Halbfinale stehen sich der russische Titelverteidiger TTC Fakel Gazprom um Dimitrij Ovtcharov und der portugiesische Vertreter Sporting Clube de Portugal gegenüber.