TTF behaupten trotz Niederlage Tabellenführung

Am letzten Spieltag der Hauptrunde der Tischtennis-Bundesliga haben die TTF Liebherr Ochsenhausen (2:3 gegen den TTC Rhönsprudel Fulda-Maberzell) und Borussia Düsseldorf (2:3 gegen den TSV Bad Königshofen) überraschende Heimniederlagen hinnehmen müssen. TTF-Trainer Dimitrij Mazunov hatte vor dem Spiel das Ziel ausgegeben, Tabellenerster und zu Hause in Ehingen ungeschlagen zu bleiben. Letzteres gelang den Ochsenhausern nicht. Aber aufgrund der Niederlage von Düsseldorf beenden sie die reguläre Punktrunde trotzdem als Tabellenerster. Im Heimspiel gegen Fulda brachten Stefan Fegerl und Simon Gauzy die Tischtennisfreunde wie erhofft in Führung. Doch nach der Pause gelang ihnen kein einziger Satzgewinn mehr. Sowohl Jakub Dyas gegen Ruwen Filus, Fegerl gegen Tomislav Pucar und schlussendlich auch das Doppel Dyas/Gauzy gegen Wang/Filus blieben etwas überraschend ohne Chance. „Wir haben heute gekämpft, nie aufgegeben und am Ende eine ansprechende Leistung gezeigt. Ich denke der Sieg war verdient“, resümiert Ruwen Filus. Fulda beendet damit eine furiose Rückrunde, in der sie acht der zehn Spiele gewinnen konnten. Das schaffte sonst nur Düsseldorf. In Ochsenhausen heißt es jetzt volle Konzentration auf die Play-offs nächstes Wochenende: „Wir haben heute die Konzentration beim 2:0 etwas verloren. Aber jetzt gilt der Fokus dem Duell gegen Bergneustadt. Wir sind für jeden Gegner bereit und werden Gas geben“, kündigt Mazunov an.