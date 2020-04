Die Tischtennis-Bundesliga (TTBL) hat auf die anhaltende Corona-Krise reagiert und die ursprünglich bis zum 17. April anberaumte Aussetzung der Play-offs bis mindestens 31. Mai verlängert. Dies gab die Ligaleitung in Fulda bekannt.

Angesichts der unklaren Situation im Zuge der Pandemie ist momentan nicht absehbar, wann und in welchem Rahmen der Spielbetrieb in der TTBL wieder aufgenommen werden kann – anders als alle anderen Spielklassen in Deutschland wird das Männer-Oberhaus in eigenständiger Organisation durch die TTBL Sport GmbH verwaltet. Die TTBL untersteht somit nicht dem Deutschen Tischtennisbund (DTTB), der vor 14 Tagen den vorzeitigen Saisonabbruch in allen seinen Ligen vollzogen hat.

Spiele auch unter Ausschluss von Zuschauern denkbar

Die TTBL sucht derzeit nach einem Weg, doch noch zu einer Meisterschaftsentscheidung zu gelangen. Sollten es die weiteren Entwicklungen zulassen, werden laut Pressemitteilung der Liga die Play-offs und das TTBL-Finale angesetzt. Die Durchführung der ausstehenden Spiele sei auch unter Ausschluss von Zuschauern denkbar, sollte es die Corona-Situation nicht anders zulassen, so TTBL-Geschäftsführer Nico Stehle.

TTF-Präsident Kristijan Pejinovic, der dem Aufsichtsrat der TTBL Sport GmbH angehört, betont, dass die Möglichkeit, die Play-offs zu organisieren, durchaus noch bestehe. „Die Saison geht ja noch bis zum 30. Juni. Anders als in diversen anderen Sportarten, in denen noch zahlreiche Spieltage zu absolvieren wären, sind wir in der relativ komfortablen Situation, nur noch die Halbfinals und ein Finale bestreiten zu müssen, um die Saison mit einer sportlichen Entscheidung zum Abschluss zu bringen“, sagt Pejinovic. „Sehr fraglich erscheint aber, ob die Play-offs, sollten sie ausgetragen werden, im üblichen Rahmen mit Publikum über die Bühne gehen können. Auch für uns als Verein gilt, dass die Gesundheit aller Beteiligten selbstverständlich höchste Priorität hat. Wir hatten eine solche Situation noch nie und müssen nun abwarten, wie sich die Dinge weiterentwickeln.“

In den Play-off-Halbfinals, sollten sie stattfinden können, stehen sich die TTF als Titelverteidiger und Borussia Düsseldorf sowie der 1. FC Saarbrücken und der SV Werder Bremen gegenüber.