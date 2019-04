TSV-Nachwuchs holt sich den Titel

Die U15-Mädchen des TSV Laubach haben sich ungeschlagen den Meistertitel in der Tischtennis-Bezirksliga Donau gesichert. Bereits in der Hinrunde hat sich der TSV-Nachwuchs mit 10:0 Punkten die Herbstmeisterschaft geholt. In der Rückrunde blieben die Laubacherinnen erneut ungeschlagen (10:0 Punkte). An Position eins erspielte sich Annalena Schoch eine 14:0-Bilanz. Lara Segmiller blieb an Position zwei ebenso ohne Niederlage (19:0). Jule Habrik erzielte an drei eine 9:4-Bilanz. Makellos waren auch die Doppelbilanzen von Schoch/Segmiller (6:0) und Segmiller/Habrik (2:0).