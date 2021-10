TSV Laubach ehrt langjährige Mitglieder

Der TSV Laubach hat seine 45. Jahreshauptversammlung im Gasthaus zum Hecht in Reinstetten abgehalten. Neben Mitgliedern waren auch Wolfgang Schafitel aus Reinstetten, Ortschaftsrätin Simone Grieser und Kassenprüfer und Ehrenmitglied Karl Hagel anwesend. Nach einer Gedenkminute für Josef Grieser und Jürgen Hutzel berichtete der 1. Vorsitzende von den Aktivitäten der Jahre 2020 und 2021. Abteilungsleiter Wolfgang Hofherr berichtete von den aktiven Mannschaften, deren Saison coronabedingt in der Vorrunde beendet wurde. Jugendleiter Frank Meisterhans berichtete von zwei Jugendmannschaften deren Runde ebenfalls im Herbst beendet wurde und deshalb nicht gewertet wird. Nachdem die Saison Ende Oktober zuerst unterbrochen und später komplett annulliert wurde, konnten keine gesellschaftlichen Aktivitäten mehr starten. Da im Frühjahr eine Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs zunächst nicht wahrscheinlich schien, startete die Jugendabteilung ein zwölfwöchiges Onlinetraining. Schriftführer Friedrich Saalmüller gab einen Rückblick über die Tätigkeiten und den Mitgliederbestand. Einen detaillierten Kassenbericht legte Kassier Josef Grieser jun. vor. Kassenprüfer Karl Hagel und Stephan Waibel attestierten einen gut geführten Bericht. Wolfgang Schafitel dankte der Vorstandschaft für die geleistete Arbeit und die umfangreichen Berichte. Er dankte auch im Namen des Ortsvorstehers und des Bürgermeisters Andreas Denzel und beantragte die Entlastung, die einstimmig erteilt wurde. Bei den Wahlen wurden der 2. Vorsitzende und Abteilungsleiter Wolfgang Hofherr, Schriftführer Friedrich Saalmüller, Kassier Josef Grieser jun., Pressewart Reinhold Schmid und die Ausschussmitglieder Thomas Wiest und Monika Göppel einstimmig für weitere zwei Jahre in ihrem Amt bestätigt.

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Nicole Gaißmaier, Stefan Riedmüller und Klaus Wild geehrt und erhielten die bronzene Ehrennadel. Für 40-jährige Mitgliedschaft erhielten Gerold Wiest und Gebhard Weiss die silberne Ehrennadel. In Würdigung der Verdienste um den TSV Laubach wurde das Gründungsmitglied Friedrich Saalmüller mit über 40 Jahren Tätigkeit in der Vorstandschaft zum Ehrenmitglied ernannt.