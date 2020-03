Trotz Corona: Musikverein Mittelbuch plant Waldfest

Der Musikverein Mittelbuch veranstaltet im Sommer traditionell sein dreitägiges Waldfest mit einem Flohmarkt am Samstag. „Durch die aktuelle Coronakrise mit ihren Einschränkungen ist es aktuell aber nicht absehbar, ob wir das Waldfest und somit auch den Flohmarkt abhalten können“, teilt Verena Zell vom Musikverein Mittelbuch mit. „Dennoch ist das Flohmarkt-Team optimistisch und hofft, dass sich am 1. August wieder viele bunte Reihen mit Ständen rund um die Turn- und Festhalle einfinden“, sagt Zell.

„Wir haben nach wie vor die Hoffnung, dass wir das Waldfest und den Flohmarkt durchführen können“, erläutert Zell. „Das Fest und der Markt sind wichtig für unseren Verein und für Mittelbuch. Das Fest gibt es seit mehr als 50 Jahren, den Flohmarkt veranstalten wir seit elf Jahren.“

Flohmarkt-Team nimmt Anmeldungen entgegen

Trotz der aktuellen Coronakrise mit ihren zahlreichen Einschränkungen und Verboten halte der Verein derzeit am Fest und am Markt fest. „Wir planen deshalb das Fest und den Flohmarkt weiter und richten unseren Blick in die Zukunft“, sagt Zell. Das Flohmarkt-Team nehme Anmeldungen für den Markt entgegen, entweder telefonisch unter der Telefonnummer 0152/29604617, über WhatsApp oder über eine E-Mail an flohmarkt@mv-mittelbuch.de. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite des Vereins.

Ob das Fest und der Markt dann tatsächlich stattfinden, hänge von den Umständen ab, so Zell. „Wir halten uns an die Vorgaben und führen die Veranstaltung im Rahmen der Möglichkeiten durch“, sagt Zell. „Sollte tatsächlich der Fall eintreffen und es keinen elften Mittelbucher Flohmarkt in 2020 geben, erübrigt sich die Anmeldung, eine Standgebühr fällt selbstverständlich nicht an. Diese ist ohnehin erst direkt am 1. August vor Ort zu entrichten.“