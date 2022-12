Tritonus jubelt zum 30. Geburtstag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zur Feier seines 30. Geburtstags lud der Kammerchor Tritonus in den Bibliothekssaal der Landesakademie Ochsenhausen. Klaus Brecht, seit der Gründung zunächst als Doppelspitze zusammen mit Walter Gropper Leiter des Ensembles, hatte ein erlesenes Programm zusammengestellt, das sorgfältig auf die Bildersprache des Bibliothekssaals Bezug nahm. Raffiniert verknüpfte Brecht die vier Götterstatuen des Raumes – Diana, Apollo, Hermes und Aphrodite – mit Chorwerken vom Frühbarock bis in die Gegenwart. Mit hintergründigem Humor erläuterte Brecht die Bezüge zwischen den Chorstücken und dem ikonographischen Programm des Saales. Dem Chor wurde dabei ein hohes Maß an Flexibilität abverlangt und die Gelegenheit geboten, sein vielfältiges Können unter Beweis zu stellen. Wie schade für alle Beteiligten – Chor und Publikum – dass gerade zur „Geburtstagsparty“ eine beträchtliche Zahl an Sängerinnen und Sängern erkrankt waren. Dem Chor machte das abwechslungsreiche Programm dennoch sichtlich Freude. Von seinem Leiter mit sparsamer Gestik wirkungsvoll geführt, bewältigte er die Wechsel zwischen Pop Hits – Brecht hatte sie raffiniert in Händels Passacaglia eingebunden – und Brahms sehnsuchtsvollen 3 Gesängen Opus 42, Chorsätzen der Zeit vor Bach und zeitgenössischen Kompositionen von Ola Gjeilo, Jan Cyz und James Whitbourn. Aus dessen Messe ‚Son of God‘ erklangen das ‚Agnus Dei‘ und ‚Amen‘. Bewegend vorgetragen führte die Bitte um Frieden und die Zuhörer aus der Bilder- und Gedankenwelt des Saales und der musikalischen Reise durch die Epochen in die besorgniserregende aktuelle Realität.

Instrumentalsolist des Abends war der Saxofonist Christian Segmehl. Mit überlegenem und untrüglichem Gespür für die verschiedenen Stile und Epochen, ob in Instrumentalstücken – am Klavier souverän begleitet von Christian Schmid – oder als Instrumentalsolist bei verschiedenen Chorstücken glänzte er mit langem Atem, intensiv ausgespielten Linien, zum Beispiel im Arrangement von Bachs „Air“ und stupender Virtuosität. Begeisterter Applaus des vollbesetzten Saales.

Man darf sich auf die Adventskonzerte des Tritonus am 3. Advent in Tannheim und am 4. Advent in Bellamont jeweils um 17 Uhr freuen und wünscht allen Sängerinnen und Sängern weiterhin so viel Freude und Engagement. Mehr von Christian Segmehls großartigem Spiel gibt es am 28. Dezember um 19 Uhr in Rottenacker.