Trio sorgt für erfolgreichen Saisonauftakt

Erfolgreicher Saisonstart für die TTF Liebherr Ochsenhausen in der Tischtennis-Bundesliga. Im Spiel eins nach Hugo Calderano wusste das Team um Leader Simon Gauzy zu gefallen. Beim TSV Bad Königshofen, dem man vergangene Saison zweimal zum Sieg gratulieren musste, wurde – nicht zuletzt wegen eines in Topform aufspielenden Samuel Kulczycki – vor rund 250 zugelassenen Fans mit 3:2 gewonnen. Lediglich drei Ochsenhauser Spieler hatten die 320 Kilometer weite Reise nach Unterfranken antreten können – Maciej Kubik hatte wegen einer stärkeren Erkältung passen müssen.

„Heute bin ich sehr, sehr glücklich“, freute sich TTF-Cheftrainer Fu Yong. „Das erste Spiel der Saison, dazu ein schweres Auswärtsspiel, haben wir mit einer super kämpferischen Einstellung gewonnen. Alle drei haben sehr gut gespielt. Es war das erste Mal wieder mit Zuschauern, das war eine ganz andere Stimmung als letzte Saison. Unsere Jungs haben toll dagegengehalten, am Ende ein super Doppel gespielt und verdient gewonnen.“ Es sei eine harte Nuss gewesen, bilanzierte Kristijan Pejinovic. „Beim Saisonauftakt ist es natürlich immer besonders schwierig, weil man noch nicht weiß, wo man steht“, so der TTF-Präsident. „Die Jungs haben ihre heutige Aufgabe aber bravourös gelöst. Samuel hat überragend gespielt und gezeigt, wohin seine Formkurve führt.“

Letzte taktische Rezepte

Um 9.30 Uhr am Spieltag hatte Cheftrainer Fu Yong Samuel Kulczycki noch zu einer 45-minütigen Sonder-Trainingseinheit gebeten und ihm letzte taktische Rezepte mit auf den Weg gegeben – und das hat sich augenscheinlich gelohnt. Der vor wenigen Tagen 19 Jahre alt gewordene Pole, an Position zwei aufgestellt, musste gleich gegen den 21 Jahre älteren TSV-Topspieler Bastian Steger in die Box, den mehrfachen Mannschaftseuropameister, der in den letzten Jahren immer zu den erfolgreichsten Akteuren der Bundesliga zählte. Doch der zweitjüngste TTF-Spieler ließ Steger gar nicht zur Entfaltung kommen und setzte seinen favorisierten Gegner von Beginn an unter Druck, sodass dieser meist nur reagieren und selbst kaum Akzente setzen konnte. Kulczycki wurde für sein mutiges Spiel belohnt, erspielte sich im vierten Satz sieben Matchbälle und schaffte das Break durch einen letztlich kaum gefährdeten 3:1-Sieg (11:6, 4:11, 11:9, 11:5).

Im Anschluss war der diesmal als Nummer eins nominierte Kanak Jha an der Reihe. Gegen den Kroaten Filip Zeljko, einen sperrigen und kampfstarken Widersacher, war der 21-jährige US-Boy über weite Strecken der dominierende Spieler und siegte verdient in vier Sätzen (11:5, 11:8, 10:12, 11:6).

Niederlage im Entscheidungssatz

Zu einem klaren Auswärtserfolg hätte nur noch Simon Gauzy, der in der Vorsaison eine Traumbilanz erspielt hatte, sein Match gegen Kilian Ort gewinnen müssen. Doch der deutsche Nationalspieler ist zurzeit in Galaform. Gauzy dagegen fand nicht so gut in seinen Rhythmus, war stets auf Augenhöhe, verlor jedoch letztlich im Entscheidungssatz (11:9, 8:11, 4:11, 11:4, 10:12). Kanak Jha hätte gegen Steger eine echte Duftmarke setzen können, am Ende jedoch musste der Ochsenhauser gegen den clever spielenden TSV-Führungsspieler eine 1:3-Niederlage quittieren (9:11, 8:11, 11:5, 10:12).

So hatte Bad Königshofen zum 2:2 ausgeglichen – die Entscheidung musste im Doppel fallen. Mit Kilian Ort und Filip Zeljko trafen Simon Gauzy und Samuel Kulczycki auf ein bestens eingespieltes Duo, das als eines der stärkten der Bundesliga gilt. Zweimal gelang es dem TTF-Gespann, Satzführungen von Ort/Zeljko auszugleichen. Und nach einer Gesamtspielzeit von exakt dreieinhalb Stunden machten Gauzy/Kulczycki den Sieg perfekt (7:11, 11:6, 7:11, 11:8, 11:3).

Großes Lob

„Ich habe gegen einen sehr starken, erfahrenen Spieler im Einzel eine richtig gute Leistung gezeigt und bin mit meinem Sieg gegen Steger natürlich sehr zufrieden“, sagte später Samuel Kulczycki. „Noch schöner war aber, dass Simon und ich das Doppel gegen Ort/Zeljko gewinnen konnten, sodass wir als Team mit einem Sieg nach Hause fahren können.“ Großes Lob für seinen jungen Teamkollegen gab es vom Weltranglisten-18. Simon Gauzy. „Samuel hat unglaublich gespielt“, sagte der 26-jährige Franzose: „Es war ein großer Kampf. Wir haben alles gegeben – und ich bin sehr glücklich, dass es am Ende mit dem Sieg im Doppel geklappt hat.“

Am kommenden Freitag empfangen die TTF nun Vizemeister 1. FC Saarbrücken zum ersten Heimspiel der Saison in der Dr.-Hans-Liebherr-Halle (Spielbeginn: 19 Uhr).