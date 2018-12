Trio besteht Schwarzgurt-Prüfung

Aaron Wenk, Anton Stiben und Tobias Tremp von der Taekwondo-Schule Ochsenhausen haben erfolgreich die Schwarzgürtel-Prüfung (1. Dan) abgelegt. Bei dieser traten in Wackersdorf (Bayern) insgesamt 42 Sportler an

Die Prüflinge absolvierten die praktische Prüfung in fünf Disziplinen. Zuerst waren die sogenannten Formen dran, bei denen es sich um festgelegte Bewegungsabläufe zum Kampf gegen einen unsichtbaren Gegner handelt. Es folgten der Einschrittkampf, der Wettkampf und die Abwehr von Angriffen mit Hand, Fuß oder Waffen (Selbstverteidigung). Als Letztes galt es, den Bruchtest zu bestehen, bei dem mit möglichst wenig Kraftaufwand Bretter mit ein bis drei Zentimetern Dicke zerschlagen werden mussten. Abdullah Ünlübay, Trainer der gleichnamigen Taekwondo-Schule in Ochsenhausen, leitete als Prüfungsvorsitzender das zweite Gremium. Rezzan Ünlübay war als Kampfrichterin in der Disziplin Wettkampf zuständig.