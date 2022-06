Trinkstation in Wennedach eröffnet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine neu eröffnete Trinkstation in der alten Schule in Wennedach bietet jetzt gekühlte Getränke für Radfahrer und Wanderer an, ein Durstlöscher am Öchsleradweg. Demnächst wird auch eine kleine Reparaturstelle mit Werkzeug, Fahrradschläuchen und Luftpumpe aufgebaut, die von der Firma „Fahrbar Fahrradhandel Jochen Schniertshauer“ aus Reinstetten gesponsert wird. Ein öffentlicher Bücherschrank ist ebenfalls im Vorraum integriert. Die Trinkstation mit Reparaturstelle und Bücherschrank ist täglich geöffnet, wieder eine schöne Idee der Dorfgemeinschaft Wennedach.