Traktor verliert Ladung

Am Dienstag entstand durch eine verlorene Scheibe eines Traktors Schaden an einem VW, wie die Polizei mitteilt. Gegen 13 Uhr war ein 40-Jähriger mit einem VW auf der B 312 von Ringschnait in Richtung Ochsenhausen unterwegs. Auf Höhe eines Gewerbegebiets kam ihm ein Traktor mit Anhänger entgegen. Der verlor wohl eine Glasscheibe. Durch Teile der Scheibe entstand am VW ein Schaden in unbekannter Höhe. Der Polizeiposten Ochsenhausen, Telefon 07352/202050, ermittelt nun nach dem Fahrer des Traktors und bittet um Hinweise von Zeugen.