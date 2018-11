Traditioneller Chef Hampani Lankoande verstorben

Der traditionelle Chef des Kantons Piela, Seine Majestät Hampani Lankoande, ist vergangenen Sonntag gestorben. Dies teilt der Förderverein Piela-Bilanga Ochsenhausen mit. Lankoande wurde um die 90 Jahre alt. Das genaue Geburtsdatum ist nicht bekannt. Viele Besucher, die in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten das Städtchen am Rande der Sahelzone besucht haben, waren von der Würde, Weisheit und dem Humor des Verstorbenen in Bann gezogen, so der Förderverein.

Seine Majestät, wie er von den Einheimischen genannt wurde, war seit Jahrzehnten das traditionelle Oberhaupt des Kantons, eines größeren Herrschaftsgebiets, das räumlich das Département Piela umfasst. Der Verstorbene war das traditionelles Oberhaupt von etwa 70 000 Menschen in 35 Dörfern. Neben dem demokratisch gewählten Bürgermeister der Kommune von Piela und dem Präfekten (vom Staat eingesetzt) ist der Chef die Autorität schlechthin. Der jeweilige „Chef von Piela“ steht hierarchisch aber auch über dem Chef von Bilanga, dem „kleinen Bruder“. Sein Wort gilt und wird auch von den Autoritäten des Staates anerkannt.

„Für Angehörige westlicher Kulturen ist das schwer zu erklären und noch weniger zu verstehen“, so Erwin Wiest, der Vorsitzende des Fördervereins Piela-Bilanga. „Man kann die Position vielleicht mit der eines Grafen des Mittelalters vergleichen.“ Der „Chef de Piela“ habe die Arbeit des Förderverein immer sehr unterstützt und wohlwollend begleitet. Noch im vergangenen Jahr schlichtete er erfolgreich einen Streit um ein Grundstück, auf der die Werkstatt der Mädchenschule gebaut werden sollte. Für Erich Reck, den langjährigen Vorsitzenden des Fördervereins, der ebenfalls in diesem Jahr verstorben ist, war er ein enger Freund.