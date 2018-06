„Träumen bedeutet aufwachen in einer anderen Realität“

Teresa Ruf blickt in die Ferne. Sie versucht, so weit wie möglich zu sehen. Am besten einmal um die Welt, bis nach Bolivien. Dort, in La Paz, dem Regierungssitz Boliviens, hat die 20-Jährige für ein Jahr gelebt. Nicht nur gearbeitet, sondern mit ganzem Herzen gelebt.

„Wenn mir jemand, bevor ich mich in den Flieger gesetzt habe, erzählt hätte, dass es möglich ist, am anderen Ende der Welt ein zweites Zuhause zu haben, hätte ich ihm nicht geglaubt“, sagt Teresa sehnsüchtig. „Ich bin zwar wieder hier, aber mit Kopf und Herz noch kein Stück in Ochsenhausen angekommen. Bolivien bedeutet Heimat für mich. Diese vom einen auf den anderen Tag verlassen zu müssen, ist nicht schön.“

„Das erste, was ich mich gefragt habe, als ich in La Paz angekommen bin, war, wie um alles in der Welt man hier eine Stadt bauen kann“, sagt Teresa Ruf. „La Paz liegt im Kessel der Anden auf ungefähr 3600 Meter Höhe. Überall Häuser, die genau gleich aussehen, weil das Verputzen steuerpflichtig ist. Im Zentrum stehen Hochhäuser und je weiter man aus der Stadt hinausfährt, desto kleiner und ärmer wird alles.“

Teresa Ruf hat in Bolivien bei der Organisation „Kaya Children International“ mit hilfsbedürftigen Straßenkindern gearbeitet. Im November 2012 startete sie einen Spendenaufruf über die Schwäbische Zeitung in Biberach, um den Kindern ein schönes Weihnachtsfest zu ermöglichen. „Ich hatte ehrlich gesagt mit 2000 bis 3000 Euro gerechnet, nicht mehr. Als ich dann aber knapp 9000 Euro auf dem Spendenkonto hatte, konnte ich es nicht glauben. Ich habe mich so gefreut, ich bin allen Spendern so unglaublich dankbar, weil das, was wir mit dieser Summe ermöglichen konnten, sich nicht auf 100 Schuhkartons mit Socken, Spielsachen und Schulutensilien beschränkt hat.“

Die Weinachten-im-Schuhkarton-Aktion habe zu unbeschreiblicher Freude geführt. „Die meisten Kinder haben mir gesagt, das sei das erste Geschenk, das sie in ihrem ganzen Leben bekommen haben“, sagt die Ochsenhauserin Teresa Ruf. „Da sollte man sich mal überlegen, dass hier kein Kind ein Geschenk mit solchen Augen öffnen würde, in dem sich Stifte, Hefte und eine Mütze befinden.“

Die meisten der Kinder in Bolivien hätten laut Teresa Ruf keine Schuhe, wenn dann kaputte. „Wir hatten so viel Geld übrig, dass wir mit allen Kindern in einen Schuhladen gehen konnten, um ihnen anständige Schuhe zu kaufen“, sagt sie. „Ein Junge hat mir nicht geglaubt, dass er sich wirklich das aussuchen durfte, was er möchte. Ein anderer hat Schuhe gewählt, die die Kinder in der Schule anziehen, obwohl er aber noch gar nicht zum Unterricht gegangen ist. Er hat sie tatsächlich einen Monat lang nicht ausgezogen.“ Eines Tages habe sich ein Junge den Arm gebrochen. So kompliziert, dass er operiert werden musste. „In Bolivien gibt es kein Krankenkassensystem. Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich daran denke. Wenn du nicht zahlst, wirst du nicht einmal angeschaut.“ Vom Spendengeld konnte Teresa die Operation und den Krankenhausaufenthalt finanzieren. „Er hatte dort sogar ein Bett, was wirklich nicht normal ist.“ Nach den Weihnachtsgeschenken, den neuen Schuhen und der Operation ist immer noch Geld übrig geblieben, welches in eine Tischtennisplatte, Anziehsachen und viele andere Dinge investiert wurde.

Und wie sah der normale Arbeitsalltag aus? „Normal?“ Teresa muss laut lachen. „Wann man zur Arbeit kommt, weiß man nie“, sagt sie. „Mein Arbeitsweg hat zwischen einer halben und eineinhalb Stunden gedauert. Das günstigste Verkehrsmittel ist der Micro. Das ist ein alter Ami-Schulbus, meistens komplett überfüllt. Haltestellen gibt’s nicht. Will man aussteigen, schreit man das dem Busfahrer zu. Chaos pur. Ich hatte das Glück, mich immer sicher zu fühlen, mit meinen braunen Haaren und braunen Augen bin ich unter den Bolivianern nicht aufgefallen.“

Bolivien bleibt weiterhin Teresa Rufs zweite Heimat. „Irgendwann möchte ich wieder hin“, sagt sie und schaut wieder aus dem Fenster. „Und so lange sage ich mir selbst: ‚soñar es despertar en otra realidad‘. Das heißt so viel wie ‚Träumen bedeutet Aufwachen in einer anderen Realität‘.“