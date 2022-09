Togami und Kulczycki sind bei Team-WM am Start

Die TTF Liebherr Ochsenhausen sind mit Shunsuke Togami und Samuel Kulczycki bei der Tischtennis-Mannschafts-Weltmeisterschaft vertreten. An diesem Freitag, 30. September, startet das im chinesischen Chengdu. Das Event in der 20-Millionen-Einwohner-Metropole dauert zehn Tage und endet am 9. Oktober.

Simon Gauzy und Kanak Jha haben auf eine Teilnahme verzichtet. Unter den spezifischen Bedingungen verspricht sie, ein recht stressiges Turnier zu werden. So werden zum Beispiel auch Deutschlands Tischtennis-Stars Boll, Ovtcharov und Franziska nicht am Start sein. Derweil hat es der Ochsenhauser Can Akkuzu nicht ins Aufgebot Frankreichs geschafft, während sich Alvaro Robles mit Spanien keines der 32 Tickets sichern konnte. Somit starten von Ochsenhauser Seite in Chengdu nur Shunsuke Togami im Team Japans sowie U21-Europameister Samuel Kulczycki mit der polnischen Nationalmannschaft. Für diese spielt auch Maciej Kubik, der diese Saison an Grenzau ausgeliehen ist. Die Auslosung am Mittwoch hat ergeben, dass Japan mit Togami in Gruppe drei mit Hongkong, Rumänien, dem Iran und Ungarn spielt. Polen mit Kulczycki sowie Kubik wurden in Gruppe fünf mit Schweden, England und Australien gelost.

Viele Spieler und sogar ganze Nationen wie Österreich, das komplett verzichtete, waren von den rigiden Corona-Regeln im Land der Mitte abgeschreckt. Schon die Anreise gestaltete sich aufwendig. Alle Teilnehmer mussten zu einer bestimmten Zeit in Dubai oder Singapur eingetroffen sein. Von dort aus ging es mit Chartermaschinen weiter nach Chengdu, wo die Athleten in einer „Bubble“ bleiben müssen, sich also nicht frei bewegen können, um nicht auf Ungetestete zu treffen. Der Ein- und Auslass ist ausschließlich an zwei festen Tagen möglich. Wer früher wieder raus möchte, muss eine Woche in Quarantäne verbringen. Vor Ort müssen die Tischtennisasse täglich einen PCR-Test machen.