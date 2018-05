Tobias Kirchenmaier debütiert im SVO-Tor

Der SV Ochsenhausen gastiert in der Fußball-Landesliga beim FV Altheim (Anstoß: Mittwoch, 18.30 Uhr). Beide Vereine sind Tabellennachbarn und haben 34 Punkte auf dem Konto. Der Siebte Altheim hat bislang allerdings ein Spiel weniger absolviert als der Achte Ochsenhausen.

Vor der Partie wartet SVO-Spielertrainer Oliver Wild mit einer überraschenden Personalie auf: Tobias Kirchenmaier, langjähriger Stammkeeper des Regionalligisten FC Memmingen, wird gegen Altheim erstmals im SVO-Tor stehen. „Ich kenne ihn noch aus meiner Jugendzeit beim FC Memmingen, später haben wir auch beim FV Illertissen in der Verbandsliga zusammengespielt“, sagt Oliver Wild. Seither stünden beide im engeren Kontakt. Vor drei Wochen habe Kirchenmaier, der in Kirchdorf wohnt, dann zugesagt, in den letzten Spielen für den SVO aufzulaufen. Bisher hatten Eberson Bortolini und Fabian Biechele den verletzten Alexander Aumann vertreten.

Tobias Kirchenmaier hatte 2013 beim FC Memmingen aus beruflichen Gründen als Torwart aufgehört, seither ist er als Jugendtrainer beim FCM aktiv. Zuletzt lag sein Spielerpass beim SV Kirchdorf. „Er ist topfit. Und seine Erfahrung und seine Persönlichkeit sprechen für sich. Er wird die Jungs mitreißen“, freut sich der SVO-Spielertrainer über den Zugang.

Mit Blick auf das Spiel in Altheim sieht Oliver Wild seine Mannschaft trotz des 5:2-Erfolgs am vergangenen Wochenende gegen den Tabellendritten Weiler weiter in der Bringschuld. „Wir müssen die Leistung jetzt bestätigen“, sagt der SVO-Spielertrainer. Denn auch er weiß, dass die Ochsenhauser weiter mittendrin im Abstiegskampf stecken und noch einige Zähler für den Klassenerhalt benötigen. Gegen Altheim, das von seinem Vorgänger Zoran Golubovic trainiert wird, erwartet Oliver Wild ein Duell auf Augenhöhe. „Der Respekt vor Altheim ist groß, der FVA spielt als Aufsteiger eine starke Runde. Das überrascht mich aber auch nicht.“ Mit Martin Schrode, Florian Geiselhart und Timo Reck verfüge der FVA über tolle Einzelspieler.

Da neben Manuel Mohr (Flitterwochen) auch Eduard Ruf und Konrad Licht (beide beruflich verhindert) nicht zur Verfügung stehen werden, ist Oliver Wild gezwungen, taktisch umzustellen: „Zuerst müssen wir hinten sicher stehen. Vorne sind wir ja immer für ein Tor gut. Ich wäre auch mit einem Unentschieden schon zufrieden.“