Tischtennis-WM: Togami und Kulczycki in Chengdu

Bei der Mannschafts-Weltmeisterschaft haben die beiden Ochsenhauser Samuel Kulczycki für Polen und Shunsuke Togami für Japan als Stammspieler ihrer Teams ansprechende Leistungen gezeigt.

Das polnische Team setzte sich zunächst in Gruppe 5 gegen England (3:2) und Australien (3:0) und zog nach dem 0:3 gegen Schweden als Gruppenzweiter in ins Achtelfinale ein. Highlight war der knappe 3:2-Erfolg über England. Samuel Kulczycki, der insgesamt eine 2:3-Bilanz verbuchte, gewann das Auftaktmatch, musste später aber gegen den Ex-Ochsenhauser Liam Pitchford eine Niederlage hinnehmen. In der Runde der besten 16 ereilte Polen dann das Aus gegen die starken Südkoreaner, angeführt vom Ex-Ochsenhauser Jang Woojin. Auch der an den TTC Zugbrücke Grenzau ausgeliehene Maciej Kubik spielte ein gutes Turnier und kam auf eine 2:2-Bilanz.

Japan zählte zu den Mitfavoriten und errang am Ende Bronze, da man im Halbfinale den Chinesen mit 2:3 unterlag – es war deswegen so eng geworden, weil Japans bester Spieler Tomokazu Harimoto einen Traumtag erwischt und sowohl Fan Zhendong, die Nummer eins der Welt, als auch Wang Chuqin geschlagen hatte. Das schaffte Shunsuke Togami, als Nummer zwei der Mannschaft während des Turniers eine feste Größe, nicht. Wäre es ihm in einem Match gegen die Chinesen gelungen, wäre Japan ins Finale eingezogen. Ochsenhausens Japaner enttäuschte aber keineswegs und gewann während der gesamten WM sechs seiner neun Matches. Dabei gelang ihm im Achtelfinale gegen die Auswahl Brasiliens mit einem 3:1-Sieg über den Weltranglistenfünften Hugo Calderano ein besonderer Coup.

In der Tischtennis-Bundesliga sind die TTF Liebherr Ochsenhausen erst wieder am 6. November gefordert, wenn es zu Spitzenreiter Borussia Düsseldorf geht.

TTF empfängt Grenzau im Pokal

Die TTF Liebherr Ochsenhausen treffen am Freitag, 11. November, um 19 Uhr im deutschen Pokal-Viertelfinale auf den TTC Zugbrücke Grenzau. Das ergab die Auslosung in Fulda. Die Sieger der Viertelfinals lösen das begehrte Final-Four-Ticket für das Liebherr-Pokal-Finale.

Die TTF hatten sich im Achtelfinale mit 3:0 gegen Bad Königshofen durchgesetzt und freuen sich, vor den eigenen Fans spielen zu können. Grenzau zählt „nicht zu den Topteams der Tischtennis-Bundesliga, aber es wäre ein fataler Fehler, den Traditionsklub aus dem Westerwald zu unterschätzen“, teilen die TTF mit. Im Duell mit Grenzau gibt es auch ein Wiedersehen mit dem von den TTF ausgeliehenen Maciej Kubik. TTF-Präsident Kristijan Pejinovic zur Pokal-Auslosung: „Wir hätten auch ein schlechteres Los erwischen können. Es muss alles erst gespielt werden. Von Vorteil ist aber, dass wir zu Hause spielen können.“ Pejinovic hofft auf die Unterstützung vieler Fans.

Die weiteren Viertelfinal-Begegnungen: TTC Neu-Ulm – Post SV Mühlhausen, 1. FC Saarbrücken TT – ASV Grünwettersbach, TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell – Borussia Düsseldorf.