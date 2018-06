Tischtennis-Bundesligist TTF Liebherr Ochsenhausen wird sich für die im Landkreis Biberach lebenden Flüchtlinge einsetzen. Dies haben die Tischtennisfreunde bei einer Pressekonferenz im Biberacher Landratsamt mitgeteilt. Der Profiklub lädt alle interessierten Flüchtlinge am Donnerstag, 19. Februar, zu einem Sportnachmittag ins Leistungszentrum nach Ochsenhausen ein. Dort werden sie vor Ort betreut und mit einem kostenlosen Tischtennisschläger ausgestattet. Zudem holt der Verein zum Bundesligaspiel gegen Frickenhausen am Mittwoch, 25. Februar, alle interessierten Flüchtlinge, die in den sieben Einrichtungen im Kreis Biberach untergebracht sind mit einem Bus ab und bringt sie auch wieder nach Hause.

Rund 1000 Flüchtlinge aus 32 Ländern leben aktuell im Landkreis Biberach. Etwa 1500 sollen es bis Jahresende noch werden. „Wir sind sehr froh, dass sich auch der Sport engagiert, die Menschen aus anderen Kulturen bei uns zu integrieren“, freut sich Landrat Dr. Heiko Schmid. 60 Flüchtlinge seien schon in den Sportvereinen im Kreis aktiv, vor allem natürlich Kinder und Jugendliche, so der Landrat.

Dieser Entwicklung wollte sich auch der einzige Profiverein im Landkreis Biberach nicht verschließen. „Wir haben gemerkt, dass die Flüchtlingsproblematik ein wichtiges Thema auch in der Bürgerschaft hierzulande ist und wollten uns aktiv einbringen“, erklärt TTF-Präsident Kristijan Pejinovic. Zudem haben ihn persönlich mehrere Termine in den vergangenen Wochen noch mehr sensibilisiert. Aber auch die Arbeit im Sparkassen-Tischtennis-Leistungszentrum in Ochsenhausen, wo täglich viele junge Spieler aus den unterschiedlichsten Nationen im Tischtennis ausgebildet werden, habe ihn geprägt. „Genau dieses Know-how wollen wir nutzen, um auch den Flüchtlingen unseren Sport näherzubringen und sie über den Sport an das hiesige Leben heranzuführen“, sagt Pejinovic.

Mitgliedschaft für ein Jahr

So wurde bei den TTF die Idee geboren, einen Sportnachmittag anzubieten, zu dem auch die gesamte Bevölkerung eingeladen ist. Praktisch wird es also ein Tag der offenen Tür, der bislang im Leistungszentrum noch ausstand. „Wir unterstützen dieses Vorhaben, weil über den Sport immer was geht“, sagt Kreissparkassen-Chef Günther Wall. Die Flüchtlinge werden von den Vereinstrainern betreut und auch verpflegt. Zudem bieten die TTF den Menschen auch eine kostenlose, auf ein Jahr befristete Mitgliedschaft im Verein an. „Wir werden natürlich dafür sorgen, dass die Flüchtlinge auch mit Sportsachen ausgestattet sind und sich beim Tischtennisspielen wohlfühlen“, sagt Pejinovic. Ähnliches gilt für den Besuch der Bundesligapartie gegen Frickenhausen am 25. Februar. Auch hier soll der Spaß im Vordergrund stehen.

Um dieses Projekt auch unter die Menschen zu bringen, wird der Flyer nicht nur auf Deutsch oder Englisch verteilt. Auch Sprachen wie Serbisch, Albanisch, Russisch oder auch Dari, Patschu oder Punjabi werden berücksichtigt, sodass die meisten Flüchtlinge das Vorhaben der TTF in ihrer Landessprache kennenlernen können. Wenn das Projekt Tischtennis als Verbindungsglied zwischen Einheimischen und Flüchtlingen auf positive Resonanz stoßen sollte, dann soll ab April sogar ein Trainer von den TTF dafür abgestellt werden. „Ich hoffe, dass wir den brauchen werden“, so der 34-jährige TTF-Präsident.