Tiefgründiger Klavierabend an der Landesakademie

„Wie? Nietzsche hat komponiert? Der war doch Philosoph! Der Gottlose mit seinem „Also sprach Zarathustra“! Und die gleichnamige Musik ist doch von Richard Strauss!“ Solche oder so ähnliche Aussagen standen vielfach im Raum als die zahlreichen Besucher des Klavierabends im Bibliothekssaal Ochsenhausen das Programmheft aufschlugen. Die Brüder Hans-Peter und Volker Stenzl gaben sich im Rahmen eines Meisterkurses in der Landesakademie für die musizierende Jugend die Ehre, als Klavierduo oder vierhändig am Steinwayflügel, Kostproben ihres Repertoires darzubieten. Gleichzeitig stellten Sie das fachkundige Publikum durch die ungewöhnliche Programmzusammenstellung mit Nietzsche und Brahms vor eine schwierige Rätselaufgabe, versetzten es mitten hinein in den sogenannten „Streit des 19. Jahrhunderts“ zwischen romantischem Realismus (Wagner) und Klassizismus (Brahms).

Zu Beginn gab es glücklicherweise einige Hinweise von Hans-Peter Stenzl, Professor für Klavier und Klavier-Duo in Stuttgart und Rostock. Nietzsches ebenso schwärmerisches wie dilettantisches Verhältnis zur praktischen Musik - er spielte seit seiner Jugend recht ordentlich Klavier und improvisierte auch gerne - hinterließ der Nachwelt rund 100 wenig beachtete Kompositionen, dafür aber umso stärker beachtete musikphilosophische und ästhetische Überlegungen („Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum“). Als Komponist war er Autodidakt, ohne die handwerklichen Grundvoraussetzungen in Harmonielehre und Kontrapunkt zu beherrschen, so Stenzl. Nietzsches auch persönliche Nähe zu Wagner und dessen Frau Cosima, der er auch zum Geburtstag eine Komposition widmete, offenbarte die Ambivalenz zwischen seiner Wertschätzung von Musik im Allgemeinen und Wagners Musik im Besonderen sowie der schlechten Resonanz der Fachwelt auf seine eigenen Werke.

Aus einer privaten Gelegenheit heraus entstand auch Nitzsches „Monodie à deux“ (Lob der Barmherzigkeit) für Klavier zu vier Händen. Die Reihe seiner Kompositionen unter dem Motto „Freundschaft“ enthält neben der „Monodie“ die Fantasien „Manfred“, „Nachklang“ und „Hymnus“ und gilt in der Fachwelt, ebenso wie die Freundschaften zu deren Ehren sie entstanden waren, als gescheitert. Dass dieses vernichtende Urteil möglicherweise doch etwas zu kurz greift, zeigte die Aufführung von Hans-Peter und Volker Stenzl. Weit weg von der Dämonie und Gefühlsmächtigkeit des von Nitzsche wenigstens anfänglich bewunderten Richard Wagner spiegelte deren duftig leichte Interpretation eher die Melancholie und Sensibilität eines nach melodiefreudiger Leichtigkeit Suchenden. Die divergierenden Stileinflüsse eines Beethoven, Schumann, Liszt oder Chopin werden hier eben nicht brachial in einen pathetischen Personalstil mit neuer Grammatik und Intention eingeschmolzen. Nietzsche versucht, zwar dilettantisch aber durchaus feinsinnig, die Menschen zu seiner spezifischen Musikauffassung, seiner Philosophie zu verführen. Einer Philosophie in der die Individualität des Einzelnen aufgehoben ist und sich der Mensch selbstvergessen wieder als Teil der Natur und „Weltenharmonie“ empfindet.

Und nun Brahms! Sonate in f-Moll für zwei Klaviere, opus 34b. Ein Monument des romantischen Klassizismus. Fest verwurzelt in der Tradition von Beethoven und Schubert. Vier klar gegliederte Sätze, gestaltkräftige Melodien, stringente motivisch-thematische Arbeit. Gut aufgehoben und gefestigt in der klassischen Architektur der Sonatenform. Handwerklich perfekt, voll grandioser Virtuosität und bezwingender Energie. Souverän gemeistert vom Klavierduo Stenzl. Scheinbar im völligen Gegensatz zu der sich vorsichtig vorantastenden Komposition Nietzsches, der Brahms seinerseits vorwarf, nicht aus der Fülle zu schaffen, sondern nach Fülle zu dürsten und dazu, rückwärts gerichtet, die Klassiker missbraucht. Und doch zeigt gerade dieses Werk von Brahms, das in drei unterschiedlichen Versionen vorliegt, dass auch Brahms auf der Suche war, Bestätigung suchte bei befreundeten Künstlern und auch auf deren Vorschläge einging. Auf dieser Suche streift Brahms sogar seinen vermeintlichen Antipoden Wagner, den Vertreter des romantischen Realismus. Die Anklänge an dessen exzessive Tristan-Harmonik finden sich in der langsamen Einleitung des Finales, welches nach einem großartigen Spannungsbogen in einer schwungvollen Stretta kulminiert. Brahms Suche war jedoch, anders als diejenige Nietzsches, offenkundig vom Erfolg gekrönt. Die Interpretation der Sonate und besonders die grandios, mit stupender Virtuosität und kaum gebremstem Feuer zelebrierte Stretta animierte das Publikum zu lang anhaltendem Beifall, der mit gleich zwei Zugaben aus Debussys „Petite Suite“ belohnt wurde. Hier endlich manifestierte sich die von Nietzsche angestrebte melodiefreudige Leichtigkeit, die er bei Wagner und Brahms gleichermaßen vermisste.