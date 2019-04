Ticketpakete für das DM-Finale am 25. Mai

Im Endspiel um die deutsche Tischtennis-Mannschaftsmeisterschaft stehen sich am 25. Mai in der Frankfurter Fraport Arena die TTF Liebherr Ochsenhausen und der 1. FC Saarbrücken gegenüber. Für Fans bieten die TTF unterschiedliche Ticket-Pakete an: Das Paket „Basic“ (15 Euro) besteht aus der Eintrittskarte für den TTF-Fanblock, das Paket „Fashion“ (28 Euro) enthält Ticket und ein Fan-Shirt, das Paket „Enjoy“ (35 Euro) Ticket, Hin- und Rückfahrt im Fanbus mit kostenlosen Getränken. Im Paket „All Inclusive“ (48 Euro) steckt alles drin: Eintrittskarte, Busfahrt mit Getränken und Fan-Shirt. Für den Fan-Bus wird es zwei zentrale Abfahrtsstellen am Samstag, 25. Mai, geben: um 8 Uhr am Zentralen Omnibusparkplatz in Ochsenhausen und um 9 Uhr am Lindenplatz in Ehingen. Die Rückfahrt ab Frankfurt erfolgt zeitnah nach dem Endspiel. Bestellt werden können die Ticketpakete über die Geschäftsstelle der TTF, Telefon 07352/4348, Fax 07352/941 63 96, E-Mail, info@ttfo.de. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Tischtennis-Bundesligisten http://ttf-liebherr-ochsenhausen.de.