Thomas Dörflinger lädt zur Radtour ein

Der Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger (CDU) und der CDU-Kreisverband Biberach laden am Freitag, 2. August, zu einer Radtour rund um Ochsenhausen ein. Start der Radtour mit circa 18 Kilometer Länge ist um 9 Uhr auf dem Parkplatz des Klosters Ochsenhausen.

Begonnen wird mit einer ührung durch die Klosterkirche St. Georg. Entlang der Route folgen ein Besuch der Imkerei von Hans Musch in Ochsenhausen mit Infos zur Bienenlufttherapie, eine Führung durch den landwirtschaftlichen Betrieb der Familie Härle in Goppertshofen und in Mittelbuch ein Besuch der Ferienhofanlage „Mayerhof“ sowie eine Besichtigung des Kindergartenumbaus mit Ortsvorsteher Karl Wohnhas. Ende der Tour ist um etwa 16 Uhr mit der Rückfahrt zum Kloster.

Weitere Informationen gibt es unter www.doerflinger-biberach.de. Die Teilnahme an den Touren ist kostenlos und erfolgt auf eigene Gefahr sowie auf eigene Verantwortung. Auf beiden Touren gibt es Möglichkeiten zum Mittagessen. Eine Anmeldung hierzu ist vorab notwendig. Die Kosten für Essen und Getränke müssen selbst getragen werden. Anmeldungen werden bis Montag, 29. Juli, 9 Uhr, per Mail an anmeldung@doerflinger-biberach.de oder telefonisch im Wahlkreisbüro unter Telefon 07351/3400493 an. Geradelt wird bei jedem Wetter.