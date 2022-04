Tennisclub ehrt langjährige Mitglieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Jahreshauptversammlung des Tennisclubs Ochsenhausen begrüßte der erste Vorsitzende Stefan Rueß des Clubs alle Anwesenden und eröffnet die Sitzung im Hotel Mohren.

In seiner Eröffnungsrede dankte der Vorsitzende Fritz Hölzel, Eddi Freisinger und Alex Herrmann, die immer die Arbeiten auf den Plätzen und im ganzen Areal koordiniert und meist selbst ausgeführt haben. Trotz Corona konnte auf der sehr gut hergerichteten Anlage die Spielsaison beginnen.

Die Kassiererin Yvonne Maier berichtete von einem gut gewirtschafteten Jahr und einem soliden Kassenstand und, dass ein leichter Anstieg der Mitglieder zu verzeichnen ist.

Sportwart Pepi Pirner gab einen Rückblick auf die vergangene Spielsaison. Acht Mannschaften haben an der Verbandsrunde teilgenommen. Dabei ragten die Damen 40 in der Württembergliga und die Herren 50 in der Verbandsliga besonders hervor.

In den Stadtmeisterschaften gab es folgende Platzierungen:Herren 60: 1. Hubert Link, 2. Robert Loritz, 3. Fritz Hölzel.

Jugendleiterin Reni Rueß lobte das Engagement der Jugentrainer Adrian und Sandra Freisinger. Die von der Jugendleiterin durchgeführten Vereinsmeisterschaften ergaben folgende Ergebnisse – Midcourt: Ruben Ziegler, Jakob Gerner, Linus Aumann. Junioren U15: Tudor Topa, David Heinzelmann, Lilly Richter. Junioren U18: Simon Kienle, Ludwig Aigner, Alexander Kienle.

Das Sommercamp musste leider wegen Corona abgesagt werden. Aber 2022 soll es wieder wie gewohnt stattfinden. Hüttenwartin Verena Eckert hatte die Position jetzt komplett von Kiki Denzel übernommen und aufgrund von Corona gab es nicht viel über den Wirtsdienst vom letzten Jahr zu berichten. Alle Aushänge und Verordnungen wurden von ihr immer ordnungsgemäß und rechtzeitig für alle angebracht.

Nach der einstimmigen Entlastung, die von Eckehard Kunz geleitet wurde, ging es zur Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden. Dankenswerterweise stellte sich Helmut Dammann wieder zur Wahl und wurde einstimmig gewählt.

Geehrt wurden Inge Schneider für 50 Jahre, Fritz Hölzel, Stefan Rueß für 40 Jahre und Benni Danner für 25 Jahre Mitgliedschaft. Mit Spannung wir die Jubiläumszeitschrift erwartet, die unter großem Arbeitseinsatz von Yvonne Maier und Anika Zell erstellt wurde. Zum Schluss bedankte sich Stefan Rueß noch bei Benni Danner für die gute Arbeit als Schriftführer und verabschiedet die Mitglieder mit der Hoffnung auf eine „normale“, erfolgreiche, gesellige und verletzungsfreie Saison 2022.