Tenniscamp 2022 des Tennisclubs Ochsenhausen

Endlich nach zwei Jahren war es wieder möglich beim Ferienprogramm dabei zu sein. Mit 28 Teilnehmern war das Camp komplett ausgebucht. Super Wetter, motivierte Kinder, ein tolles Trainerteam und eine hervorragende Küche sorgten für eine gelungene Veranstaltung. Selina Gerster, Ute Schad, Stefan Zell, Reni Rueß und zusätzlich Sonja Deiringer und Samy Gerster sorgten dafür, dass die Kinder die Grundlagen des Tennisspiels lernen konnten bzw. ihr Können noch verbessern konnten. Viele originelle Spielformen trugen dazu bei, schnell gute Fortschritte zu machen. Abwechslungsreiche Übungen für Vorhand, Rückhand und Volley sorgten für mehr Spielsicherheit und die konnte gleich im Spiel gegeneinander und miteinander umgesetzt werden. Bei der Hitze kamen auch die Wasserrutsche und der nahegelegene Krumbach, mit seinem kühlen Quellwasser, zur Abkühlung wieder gut an. Für das leibliche Wohl sorgte in bewährter Form Kiki Denzel (O-Ton Kinder: Schmeckt super lecker!) und unser Grillmeister und Vorstand Stefan Rueß stand am letzten Tag auch wieder bereit. Allen zusammen herzlichen Dank für den tollen Einsatz. Zum Abschluss führten die „Größeren“ ein kleines Turnier durch und alle wurden mit einer tollen Auswahl an Preisen für ihren Einsatz belohnt. Ein herzliches Dankeschön an die Sponsoren: Osiander, Kreissparkasse, Volksbank, Südpack und Rino. Tolle Kinder, tolles Team, wir hoffen ihr seid nächstes Jahr wieder dabei.