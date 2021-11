Telefon am Steuer und ohne Gurt

Die Polizei hat am Dienstag nachmittags den Verkehr in der Memminger Straße in Ochsenhausen kontrolliert und bei mehreren Fahrern Verstöße festgestellt. Insgesamt ertappten die Polizisten sieben Autofahrer, die während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzten, sowie zwei Autofahrer, die nicht angegurtet waren.

Wer als Fahrzeugführer ein Handy benutzt, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem Punkt im Zentralregister rechnen.Die Polizei appelliert dringend an die Fahrer, das Telefon liegen zu lassen, auch wenn es klingelt. Bereits bei einem Tempo von 50 km/h bedeutet eine Sekunde Ablenkung 14 Meter Blindfahrt.