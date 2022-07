Teddybär-Tag beim Öchsle

Am Sonntag, 10. Juli, veranstaltet die Öchsle-Museumsbahn wieder einen Teddybär-Tag. Alle Kinder bis 14 Jahre können an diesem Tag mit ihrem Teddy oder jedem anderen Plüschtier kostenlos mit dem Öchsle zwischen Warthausen und Ochsenhausen fahren. Die Größe des Teddys ist dabei egal. „Wir hatten so viel Spaß in den vergangenen Jahren mit dieser Idee und haben vor allem leuchtende Kinderaugen gesehen“, sagt Benny Bechter, Vorsitzender des Öchsle-Schmalspurvereins. Das Öchsle fährt bis Mitte Oktober an jedem Sonntag sowie am ersten Samstag im Monat um 10.30 Uhr und 14.45 Uhr ab Warthausen, um 12 Uhr und 16.15 Uhr in die entgegengesetzte Richtung von Ochsenhausen. Informationen gibt es auch unter www.oechsle-bahn.de.