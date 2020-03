Die U10- und U12-Mannschaft der Leichtathletikabteilung des SV Ochsenhausen sind erfolgreich in die Kila-Saison 2020 gestartet. Anfang März haben sie in Wain am ersten Wettkampf teilgenommen.Mit dem Wettkampfsystem Kinderleichtathletik (Kila) will der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) mehr Kinder und mehr Leichtathletik mit mehr System erreichen.

15 Mannschaften starteten bei der U10 und zwölf bei den U12-Kindern, noch nie starteten mehr Kinder bei diesem Wettkampf. Mit viel Spaß und großem Ehrgeiz absolvierten die über 160 Kinder ihre Disziplinen wie Medizinballstoßen, Weitsprung oder Weitsprungstaffel und den 25-Meter-Sprint. Bei der Siegerehrung der U10-Mannschaften warteten alle gespannt auf ihre Platzierung und hier erreichten die Ochsenhauser einen hervorragenden dritten Platz in der Tagewertung, ein toller Erfolg, da die meisten Kinder ihren ersten Wettkampf überhaupt absolvierten. Folgende Kinder waren im erfolgreichen Team: Joshua Bosshart, Emma Feirle, Mariella Held, Charlotte und Franz Lukat, und Samuel Schick.

Der SV Ochsenhausen war auch mit einer U12-Mannschaft am Start hierbei ist hervorzuheben, dass die meisten Kinder noch neun Jahre alt sind. Deshalb war bei der Siegerehrung die Freude auch groß, als sie in der Tageswertung einen tollen vierten Platz belegten, nur einen Punkt hinter dem Zweitplatzierten. Am Start waren: Emma Beland, Lilli Bareis, Samuel Fridl, Lara Haas, Thea Gams, Elena Kohler und Sienna Maier. Die Abteilung dankt den mitgereisten Eltern und Freunden für die Untestützung. Die nächsten Kila-Wettkämpfe sind für 17. Mai in Biberach, 4. Juli in Laupheim und 26. Juli in Kirchdorf geplant.