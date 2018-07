TCO-Damen 60 souverän Meister

Die Tennis-Damen 60 des TC Ochsenhausen haben sich souverän den Meistertitel in der Oberligastaffel geholt. Fünf Spiele, fünf Siege lautete am Ende die Bilanz des TCO, der damit den Aufstieg und den Durchmarsch in die Württembergstaffel perfekt machte. Zum Abschluss landete Ochsenhausen einen 4:2-Auswärtssieg beim TC Weissenhof in Stuttgart. Zum Meisterteam des TC Ochsenhausen gehören: (im Bild von links) Sigrid Buhl, Ida Schad, Waltraud Ketteler, Anni Schiele, Mathilde Baumann, Doris von Boyen und Margret Reinhardt.