Tausende Besucher beim Öchslefest

Strahlender Sonnenschein, ausgelassene Stimmung und zahlreiche Besucher: Die Verantwortlichen des Ochsenhauser Öchslefests blicken auf ein rundum gelungenes, hochsommerliches Festwochenende zurück.

Nach dem freitäglichen Auftakt mit Fürstenwaldlauf und anschließender Party lockte der Flohmarkt am Samstag die ersten Schnäppchenjäger bereits in den frühen Morgenstunden in die Innenstadt. Schon beim Stöbern zwischen Schallplatten, Bierkrügen und Büchern war schnell klar, dass Schattenplätze bei Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke das ganze Wochenende über heißt begehrt sein werden.

Der Hitze zum Trotz nahm das Öchslefest dann nach zweijähriger Corona-Zwangspause seinen gewohnten Lauf. Die Stadtkapelle umrahmte den Fassanstich vor dem Rathaus musikalisch, hinter der Schranne spielte sich das Lagerleben ab und der historische Kunst- und Handwerker bot allerhand Interessantes. Beispielsweise eine „Druckerey“, Seile in Handarbeit und einen maskenschnitzenden Holzbildhauer. An vielen Ständen durften sich die Besucher selbst in fast vergessenen Handwerksberufen ausprobieren.

Die Kinder hatten beim Öchslefest die Möglichkeit, mit einer kleinen Dampfbahn im Bahnhofsbereich ihre Runden drehen, Karussell fahren, sich Luftballon-Figuren basteln lassen oder sich in einem Spielparcours austoben. Auch der Öchsle-Schmalspurbahn-Verein hatte das ganze Wochenende über einiges zu bieten: Draisinenfahrten, historische Fahrzeuge – und natürlich Fahrten mit dem Öchsle. Abends wurde die laue Sommernacht von vielen Öchslefest-Besuchern ausgiebig zum Feiern, Singen und Tanzen genutzt.

Am Sonntag erfüllten dann die warmen Klänge der Rottumtaler Alphornbläser die Ochsenhauser Innenstadt, der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Ochsenhausen sorgte beim Einzug der Vereine und Handwerker auf den Marktplatz für den passenden Takt.

Mit dabei waren auch die Ochsenhauser Waschfrauen, die in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feiern. Sie demonstrierten, wie früher von Hand gewaschen wurde. Der Waschkessel dampfte und auf der Leine flatterte die große Wäsche im Wind.

Und diese Wäsche war an diesem heißen Öchslefest-Wochenende garantiert innerhalb kürzester Zeit trocken.