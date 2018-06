Tanz in den Mai in der Kapfhalle

Der Tanz-Sport-Club Ochsenhausen veranstaltet am Samstag, 30. April, ab 20 Uhr seinen „Maitanz“ in der Kapfhalle in Ochsenhausen, zu dem alle Tanzbegeisterte, Tanzpaare befreundeter Tanzclubs, Hobby-und Gelegenheitstänzer eingeladen sind. Es gibt Live-Musik zu Standard- und Lateintänzen. Tänzerische Einlagen ergänzen den „Maitanz“.

Für Tanzanfänger und für Paare mit tänzerischen Grundkenntnissen beginnt ein Tanzkurs mit acht Einheiten am Dienstag, 3. Mai, um 20Uhr in der Kapfhalle in Ochsenhausen. Bei diesem Kurs werden Grundlagen in den meisten Standard- und Lateinamerikanischen Tänzen durch die Trainer Sabine und Oliver Landler vermittelt. In den Pfingstferien findet kein Unterricht statt. Die Anmeldung erfolgt über den TSC Ochsenhausen unter der Telefonnummer 07352/4304 oder 07352/921912 oder per E-Mail an maucher@schiele-maucher.de oder joh2004@gmx.de.