Die Gruppe „Spurwechsel – Junge Senioren“ macht am Mittwoch, 19. Juni, eine Tagesradtour nach Ottobeuren mit Mittagseinkehr. Die Strecke ist etwa 80 Kilometer lang.

Abfahrt ist um 9 Uhr in Ochsenhausen am ehemaligen Krankenhausparkplatz in der Lerchenstraße, die Rückkehr gegen 17 Uhr vorgesehen. Die Leitung hat Rolf Berger, Telefon 0176/76980619.