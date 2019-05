Tagesausflug zum Silvretta-Stausee

Der NABU Ochsenhausen-Ringschnait bietet dieses Jahr wieder eine Tagesfahrt mit Omnibus auch für Nichtmitglieder an. Diesmal geht es am Sonntag, 30. Juni, zum Naturerlebnis Silvretta-Stausee nach Österreich. Der Restaurantbesuch dort ist jedem frei gestellt und der Tag steht ohne jegliche Führungen zur freien Verfügung. Abfahrt ist um 7 Uhr an der Grundschule Ringschnait, Zustiege aus Erolzheim über Ochsenhausen möglich. Die Rückkehr in Ringschnait ist gegen 19 Uhr geplant. Der Fahrpreis für Erwachsene beträgt 30 Euro, NABU-Mitglieder und Familienangehörige der Ortsgruppe zahlen 25 Euro, Jugendliche von fünf bis 18 Jahre 15 Euro. Jüngere Teilnehmer dürfen kostenlos mit. Anmeldungen nimmt Vorsitzender Gerhard Föhr, Telefon 07352/2579, bei gleichzeitiger Überweisung an Naturschutzbund e.V., IBAN DE93630901000185712002, Volksbank Ulm-Biberach, entgegen.