Tag der offenen Tür der Feuerwehr

Beim Tag der offenen Tür am Sonntag, 3. Juli, konnten Besucher das neue Feuerwehrgerätehaus in der Sankt-Florian-Straße in Ochsenhausen besichtigen. Nach den Schätzungen der Freiwilligen Feuerwehr haben sich an die 3 000 Besucher für das bereits Ende 2020 fertiggestellte Gebäude interessiert. Bisher war eine Besichtigung für die Öffentlichkeit aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich gewesen. „Wir sind sehr froh, dass wir nun endlich allen zeigen konnten, wie die Feuerwehr ausgestattet ist und wie das neue Gebäude genutzt wird," freute sich Ochsenhausens Kommandant Torsten Koch.

Die Floriansjünger hatten in jedem Raum eine Beschreibung angebracht, wofür dieser genutzt wird. Die Besucher konnten so ganz nach Belieben auf eigene Faust das Gebäude erkunden. Für Musik sorgte dabei die Stadtkapelle Ochsenhausen. Neben den Geräten und dem Gebäude zeigten die Feuerwehren der Ortsteile Mittelbuch und Reinstetten in gestellten Szenarien, wie ein Brand in einem Gebäude gelöscht wird und wie Menschen gerettet werden – mit Rettung über die sogenannte Steckleiter und mit der Drehleiter.

Demonstriert hat die Feuerwehr auch, dass sie nicht nur retten, löschen, bergen und schützen will, wie das Motto der Feuerwehr lautet. Bei einer Registrierungsaktion für Stammzellspender, die gemeinsam mit der DKMS durchgeführt wurde, fanden sich rund 40 Personen, die zu einer Spende bereit wären. „Mit einer Stammzellspende kann an Blutkrebs Erkrankten geholfen werden," so Bürgermeister Andreas Denzel. „Es passt zu unserer Feuerwehr, dass sie auch daran denkt", freut sich das Stadtoberhaupt über das Engagement der Floriansjünger.

Und für alle, die die Informationen zuhause in Ruhe nachlesen möchten, hatten Mitglieder der Feuerwehr eine Broschüre mit umfangreichen Daten zum Gebäude und zur Feuerwehr zusammengestellt. Nicht nur die aktiven Mitglieder, sondern auch die Jugendfeuerwehr war mit dabei, Kindern und Jugendlichen zu zeigen, wie ein Brand gelöscht werden kann. Dazu hatten sie eine Spielstraße aufgebaut, wo sich jeder selbst am Löschen üben konnte.