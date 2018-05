Tag der offenen Tür ist am Samstag

Die Schüler, der Freundeskreis und das Kollegium der Jugendmusikschule Ochsenhausen laden am Samstag, 5. Mai, von 14 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür in die Schranne ein. Das Motto „Hereinspaziert und Ausprobiert“ gilt für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren – schlichtweg für alle, die Interesse an der Musik haben, heißt es in der Ankündigung. Die musikalische Früherziehung präsentiert die Geschichte „Die Gespenster und das Echo“, die Instrumentenvielfalt kann beim entsprechenden Fachlehrer ausprobiert werden und Schlagwerk-Rhythmen erklingen von der Trommelgruppe.