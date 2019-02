Tag der offenen Tür am 23. Februar

Die Gemeinschaftsschule Reinstetten lädt am Samstag, 23. Februar, alle Eltern mit ihren Kindern der vierten Grundschulklassen von 9.30 bis 12.30 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Auf dem Programm stehen laut Ankündigung Besichtigungen der Räumlichkeiten und der Unterrichtsangebote, die anhand verschiedener Lernstationen aufgezeigt und vorgestellt werden. Die Anmeldung für die zukünftige Klasse fünf an der Gemeinschaftsschule Reinstetten ist am Mittwoch, 13. März, und am Donnerstag, 14. März, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr.