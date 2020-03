Der Jugendtreff Ochsenhausen veranstaltet am Mittwoch, 11. März, von 19 bis 20 Uhr eine „Offene Stunde“. Interessierte Jugendliche können sich in dieser Zeit das Jugendhaus S’8er im Herrschaftsbrühl 8 in Ochsenhausen anschauen. Es gibt Essen und Trinken. Den Jugendtreff Ochsenhausen, der unter dem Namen Jugendcafé startete, gibt es mehr seit mehr als vier Jahren.